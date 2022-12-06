https://ria.ru/20221206/osago-1836818582.html
Зарегистрировать машину в одном из новых регионов можно будет без ОСАГО
Зарегистрировать машину в одном из новых регионов можно будет без ОСАГО - РИА Новости, 06.12.2022
Зарегистрировать машину в одном из новых регионов можно будет без ОСАГО
Зарегистрировать транспортное средство можно будет без ОСАГО до 1 января 2024 года, если госуслуги предоставляются на территориях новых регионов России, следует РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:47
2022-12-06T22:47
2022-12-06T22:48
общество
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донецкая народная республика
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осаго
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Зарегистрировать транспортное средство можно будет без ОСАГО до 1 января 2024 года, если госуслуги предоставляются на территориях новых регионов России, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Регистрация транспортных средств осуществляется:... без обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при предоставлении государственных услуг на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области - до 1 января 2024 г", – отмечается в документе.Сейчас для регистрации нового транспортного средства, которое не было зарегистрировано в ГИБДД, нужны, помимо прочего, паспорт транспортного средства и полис ОСАГО.Кабмин РФ своим постановлением утвердил особенности предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче прав для новых регионов. Как следует из документа, ряд владельцев транспортных средств из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут заменить национальные водительские права на российские без экзаменов и медосвидетельствования. Срок "особенностей" – до 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20221206/prava-1836807040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
22:47 06.12.2022 (обновлено: 22:48 06.12.2022)
Зарегистрировать машину в одном из новых регионов можно будет без ОСАГО
Зарегистрировать авто в одном из новых регионов России можно будет без ОСАГО до 2024 года