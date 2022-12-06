https://ria.ru/20221206/opros-1836747573.html

ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе

ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе - РИА Новости, 06.12.2022

ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе

Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:39

2022-12-06T17:39

2022-12-06T17:39

иркутск

вциом

энергетика

тарифы

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга, широко распространившегося в регионе, следует из исследования ВЦИОМ.В целом информированность о майнинге в регионе высокая: 34% иркутян декларируют, что хорошо знают о производстве криптовалюты, каждый второй имеет общее представление об этом явлении (47%). В целом тема интересна 16% осведомленных иркутян. В группе знающих также превалирует мнение о негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% полагают, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.По данным ВЦИОМ, против введения дифференцированных тарифов на электроэнергию выступили 35%, затруднился с ответом каждый восьмой (12%). Для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением респонденты в среднем готовы признать расходы свыше 2097 кВт/час, для частного дома — 8478 кВт/час.В числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%), сообщает ВЦИОМ.14 ноября 2022 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию.

https://ria.ru/20221128/leopard-1834684000.html

иркутск

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутск, вциом, энергетика, тарифы