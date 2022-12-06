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ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе - РИА Новости, 06.12.2022
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ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе
ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе - РИА Новости, 06.12.2022
ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе
Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:39
2022-12-06T17:39
иркутск
вциом
энергетика
тарифы
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга, широко распространившегося в регионе, следует из исследования ВЦИОМ.В целом информированность о майнинге в регионе высокая: 34% иркутян декларируют, что хорошо знают о производстве криптовалюты, каждый второй имеет общее представление об этом явлении (47%). В целом тема интересна 16% осведомленных иркутян. В группе знающих также превалирует мнение о негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% полагают, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.По данным ВЦИОМ, против введения дифференцированных тарифов на электроэнергию выступили 35%, затруднился с ответом каждый восьмой (12%). Для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением респонденты в среднем готовы признать расходы свыше 2097 кВт/час, для частного дома — 8478 кВт/час.В числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%), сообщает ВЦИОМ.14 ноября 2022 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию.
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иркутск, вциом, энергетика, тарифы
Иркутск, ВЦИОМ, Энергетика, Тарифы
17:39 06.12.2022
 

ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск
Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на жилую застройку на левом берегу реки Ангара в городе Иркутск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга, широко распространившегося в регионе, следует из исследования ВЦИОМ.
В целом информированность о майнинге в регионе высокая: 34% иркутян декларируют, что хорошо знают о производстве криптовалюты, каждый второй имеет общее представление об этом явлении (47%). В целом тема интересна 16% осведомленных иркутян. В группе знающих также превалирует мнение о негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% полагают, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.
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По данным ВЦИОМ, против введения дифференцированных тарифов на электроэнергию выступили 35%, затруднился с ответом каждый восьмой (12%). Для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением респонденты в среднем готовы признать расходы свыше 2097 кВт/час, для частного дома — 8478 кВт/час.
В числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%), сообщает ВЦИОМ.
14 ноября 2022 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию.
 
ИркутскВЦИОМЭнергетикаТарифы
 
 
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