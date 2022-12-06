https://ria.ru/20221206/opros-1836747573.html
ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе
ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе - РИА Новости, 06.12.2022
ВЦИОМ: 53% иркутян выступили за введение дифтарифов в регионе
Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:39
2022-12-06T17:39
2022-12-06T17:39
иркутск
вциом
энергетика
тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148229/46/1482294601_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_1472409f0a094ef39cba6f215eb05b31.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга, широко распространившегося в регионе, следует из исследования ВЦИОМ.В целом информированность о майнинге в регионе высокая: 34% иркутян декларируют, что хорошо знают о производстве криптовалюты, каждый второй имеет общее представление об этом явлении (47%). В целом тема интересна 16% осведомленных иркутян. В группе знающих также превалирует мнение о негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% полагают, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.По данным ВЦИОМ, против введения дифференцированных тарифов на электроэнергию выступили 35%, затруднился с ответом каждый восьмой (12%). Для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением респонденты в среднем готовы признать расходы свыше 2097 кВт/час, для частного дома — 8478 кВт/час.В числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%), сообщает ВЦИОМ.14 ноября 2022 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию.
https://ria.ru/20221128/leopard-1834684000.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148229/46/1482294601_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b9b9ab18cb57dec30ad4313a228800e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, вциом, энергетика, тарифы
Иркутск, ВЦИОМ, Энергетика, Тарифы
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Более половины (53%) опрошенных жителей Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, в том числе как меру пресечения нелегального майнинга, широко распространившегося в регионе, следует из исследования ВЦИОМ.
В целом информированность о майнинге в регионе высокая: 34% иркутян декларируют, что хорошо знают о производстве криптовалюты, каждый второй имеет общее представление об этом явлении (47%). В целом тема интересна 16% осведомленных иркутян. В группе знающих также превалирует мнение о негативном влиянии нелегального майнинга на энергетическую систему региона: 69% полагают, что он вызывает перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.
По данным ВЦИОМ, против введения дифференцированных тарифов на электроэнергию выступили 35%, затруднился с ответом каждый восьмой (12%). Для благоустроенного многоквартирного дома сверхпотреблением респонденты в среднем готовы признать расходы свыше 2097 кВт/час, для частного дома — 8478 кВт/час.
В числе позитивных эффектов от введения дифференцированного тарифа, по мнению иркутян, — соблюдение принципа бережного потребления электроэнергии (13%), борьба с нелегальным майнингом (8%), стабильность работы энергосистемы (7%), а также рост поступлений в бюджет (6%), сообщает ВЦИОМ.
14 ноября 2022 премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию.