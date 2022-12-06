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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 33 раза за сутки - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836565716.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 33 раза за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 33 раза за сутки - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 33 раза за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 171 боеприпас, сообщило... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:16
2022-12-06T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 171 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.
https://ria.ru/20221206/gorlovka-1836563781.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:16 06.12.2022
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 33 раза за сутки

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию ДНР 33 раза за сутки, выпустив 171 снаряд

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 171 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 и 122 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 171 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Последствия обстрела Государственного Предприятия Стирол со стороны украинских боевиков. - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:10Специальная военная операция на Украине
В ДНР цех и оборудование на заводе "Стирол" повреждены из-за обстрела
Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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