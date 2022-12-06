https://ria.ru/20221206/obekty-1836527360.html

Ефимов: застройщикам разрешили ставить еще три вида некапитальных объектов

Ефимов: застройщикам разрешили ставить еще три вида некапитальных объектов - РИА Новости, 06.12.2022

Ефимов: застройщикам разрешили ставить еще три вида некапитальных объектов

Столичные власти расширили список некапитальных объектов, которые могут быть размещены на арендуемых у города земельных участках, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:14

2022-12-06T09:14

2022-12-06T09:14

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичные власти расширили список некапитальных объектов, которые могут быть размещены на арендуемых у города земельных участках, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее в перечень входили охранные и контрольно-пропускные пункты, шлагбаумы, ограждения, хозяйственные постройки, а также малые архитектурные формы и фонтаны.Уточняется, что складские помещения можно размещать на участках, предоставленных арендатору под производство. Исключение составляют участки, где реализуется программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Указанные помещения можно подключать к водоснабжению, канализации и электросетям. При этом они не должны занимать свыше 25% участка, а их площадь не может превышать 500 квадратных метров.Еще одним послаблением для арендаторов стала возможность прямого обращения в департамент городского имущества о внесении изменений в договор аренды в случае, когда возникает необходимость размещения на арендуемой территории тех или иных объектов, говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220513/moskva-1788250224.html

москва

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коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , москва