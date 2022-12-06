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Ефимов: застройщикам разрешили ставить еще три вида некапитальных объектов
Ефимов: застройщикам разрешили ставить еще три вида некапитальных объектов - РИА Новости, 06.12.2022
Ефимов: застройщикам разрешили ставить еще три вида некапитальных объектов
Столичные власти расширили список некапитальных объектов, которые могут быть размещены на арендуемых у города земельных участках, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:14
2022-12-06T09:14
2022-12-06T09:14
коммерческая недвижимость
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичные власти расширили список некапитальных объектов, которые могут быть размещены на арендуемых у города земельных участках, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее в перечень входили охранные и контрольно-пропускные пункты, шлагбаумы, ограждения, хозяйственные постройки, а также малые архитектурные формы и фонтаны.Уточняется, что складские помещения можно размещать на участках, предоставленных арендатору под производство. Исключение составляют участки, где реализуется программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Указанные помещения можно подключать к водоснабжению, канализации и электросетям. При этом они не должны занимать свыше 25% участка, а их площадь не может превышать 500 квадратных метров.Еще одним послаблением для арендаторов стала возможность прямого обращения в департамент городского имущества о внесении изменений в договор аренды в случае, когда возникает необходимость размещения на арендуемой территории тех или иных объектов, говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220513/moskva-1788250224.html
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коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Коммерческая недвижимость, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Столичные власти расширили список некапитальных объектов, которые могут быть размещены на арендуемых у города земельных участках, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В дополненный перечень вошли бытовые городки, офисы продаж и быстровозводимые складские помещения. Устанавливать эти сооружения разрешено застройщикам. Первые два вида объектов могут находиться на смежных земельных участках или на территориях, расположенных в непосредственной близости от стройки", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ранее в перечень входили охранные и контрольно-пропускные пункты, шлагбаумы, ограждения, хозяйственные постройки, а также малые архитектурные формы и фонтаны.
Уточняется, что складские помещения можно размещать на участках, предоставленных арендатору под производство. Исключение составляют участки, где реализуется программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Указанные помещения можно подключать к водоснабжению, канализации и электросетям. При этом они не должны занимать свыше 25% участка, а их площадь не может превышать 500 квадратных метров.
Еще одним послаблением для арендаторов стала возможность прямого обращения в департамент городского имущества
о внесении изменений в договор аренды в случае, когда возникает необходимость размещения на арендуемой территории тех или иных объектов, говорится в сообщении.