https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836676798.html
Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД
Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД - РИА Новости, 06.12.2022
Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД
Весь личный состав МВД Новошахтинска задействован в розыске мужчины, открывшего огонь по полицейским, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:53
2022-12-06T14:53
2022-12-06T16:48
происшествия
ростовская область
новошахтинск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Весь личный состав МВД Новошахтинска задействован в розыске мужчины, открывшего огонь по полицейским, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции ранен, сообщило ранее областное ГУМВД."Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Задействован весь личный состав полиции Новошахтинска", - сказал собеседник агентства.Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, новошахтинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Ростовская область, Новошахтинск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
14:53 06.12.2022 (обновлено: 16:48 06.12.2022)
Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД
Весь личный состав МВД Новошахтинска ищет мужчину, открывшего огонь по сотрудникам полиции
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Весь личный состав МВД Новошахтинска задействован в розыске мужчины, открывшего огонь по полицейским, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции ранен, сообщило ранее областное ГУМВД.
"Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Задействован весь личный состав полиции Новошахтинска", - сказал собеседник агентства.
Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.