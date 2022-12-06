https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836676798.html

Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД

Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД - РИА Новости, 06.12.2022

Источник: все полицейские Новошахтинска ищут стрелявшего по сотрудникам МВД

Весь личный состав МВД Новошахтинска задействован в розыске мужчины, открывшего огонь по полицейским, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:53

2022-12-06T14:53

2022-12-06T16:48

происшествия

ростовская область

новошахтинск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Весь личный состав МВД Новошахтинска задействован в розыске мужчины, открывшего огонь по полицейским, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.Мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции ранен, сообщило ранее областное ГУМВД."Ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Задействован весь личный состав полиции Новошахтинска", - сказал собеседник агентства.Администрация города просит жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.

https://ria.ru/20221201/strelba-1835702536.html

ростовская область

новошахтинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, новошахтинск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция