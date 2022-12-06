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В Нижневартовске 7 декабря объявили днем траура

В Нижневартовске 7 декабря объявили днем траура - РИА Новости, 06.12.2022

В Нижневартовске 7 декабря объявили днем траура

Седьмое декабря объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома в Нижневартовске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:26

2022-12-06T18:26

2022-12-06T18:26

происшествия

наталья комарова

нижневартовск

взрыв газа в доме в нижневартовске

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Седьмое декабря объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома в Нижневартовске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным властей, погибли восемь человек, включая четырех детей."В Нижневартовске глава города Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура", - написала Комарова в своем Telegram-канале.

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, наталья комарова, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске, ханты-мансийский автономный округ