https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836628894.html

Тело еще одного погибшего достали из-под завалов дома в Нижневартовске

Тело еще одного погибшего достали из-под завалов дома в Нижневартовске - РИА Новости, 06.12.2022

Тело еще одного погибшего достали из-под завалов дома в Нижневартовске

Тело еще одного человека извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижневартовске (ХМАО), где в воскресенье взорвался бытовой газ, сообщает городская... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:56

2022-12-06T12:56

2022-12-06T13:00

происшествия

нижневартовск

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Тело еще одного человека извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижневартовске (ХМАО), где в воскресенье взорвался бытовой газ, сообщает городская администрация.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

нижневартовск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске