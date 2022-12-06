https://ria.ru/20221206/natsizm-1836543265.html

Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина"

Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина" - РИА Новости, 06.12.2022

Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина"

Украинский Верховный суд не смог увидеть в символике* дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T00:42

2022-12-06T00:42

2022-12-06T10:22

в мире

владимир путин

украина

россия

львов

украинский институт национальной памяти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150820/03/1508200374_0:249:3083:1983_1920x0_80_0_0_1208a9fe8dae46a3377160c5a3de70a5.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинский Верховный суд не смог увидеть в символике* дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти."Верховный суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад", — сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.Издание отмечает, что в 2020 году суд первой инстанции на Украине признал незаконными действия института национальной памяти, который отказался признавать символику дивизии попадающей под запрет использования нацистской символики. Сейчас это решение было отменено Верховным судом.Президент России Владимир Путин в апреле называл подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявлял, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943-го и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833658612.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831615106.html

украина

россия

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, львов, украинский институт национальной памяти