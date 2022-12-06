00:42 06.12.2022 (обновлено: 10:22 06.12.2022)
Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина"
"Страна.ua": Верховный суд Украины не увидел ничего нацистского в символике СС "Галичина"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во Львове
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинский Верховный суд не смог увидеть в символике* дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти.
"Верховный суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад", — сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.
Издание отмечает, что в 2020 году суд первой инстанции на Украине признал незаконными действия института национальной памяти, который отказался признавать символику дивизии попадающей под запрет использования нацистской символики. Сейчас это решение было отменено Верховным судом.
Президент России Владимир Путин в апреле называл подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявлял, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943-го и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.