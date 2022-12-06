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Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина" - РИА Новости, 06.12.2022
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Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина"
Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина" - РИА Новости, 06.12.2022
Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина"
Украинский Верховный суд не смог увидеть в символике* дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T00:42
2022-12-06T10:22
в мире
владимир путин
украина
россия
львов
украинский институт национальной памяти
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинский Верховный суд не смог увидеть в символике* дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти."Верховный суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад", — сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.Издание отмечает, что в 2020 году суд первой инстанции на Украине признал незаконными действия института национальной памяти, который отказался признавать символику дивизии попадающей под запрет использования нацистской символики. Сейчас это решение было отменено Верховным судом.Президент России Владимир Путин в апреле называл подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявлял, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943-го и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833658612.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, львов, украинский институт национальной памяти
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Львов, Украинский институт национальной памяти
00:42 06.12.2022 (обновлено: 10:22 06.12.2022)
 
Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС "Галичина"

"Страна.ua": Верховный суд Украины не увидел ничего нацистского в символике СС "Галичина"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во Львове
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинский Верховный суд не смог увидеть в символике* дивизии СС "Галичина" принадлежности к нацизму, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти.
"Верховный суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад", — сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.
Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Секретари Совбезов стран ОДКБ осудили героизацию нацизма и экстремизма
Издание отмечает, что в 2020 году суд первой инстанции на Украине признал незаконными действия института национальной памяти, который отказался признавать символику дивизии попадающей под запрет использования нацистской символики. Сейчас это решение было отменено Верховным судом.
Президент России Владимир Путин в апреле называл подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС "Галичина", а также заявлял, что люди, которые симпатизируют нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943-го и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 13:56Специальная военная операция на Украине
Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЛьвовУкраинский институт национальной памяти
 
 
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