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Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно - РИА Новости, 06.12.2022
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Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно
Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно - РИА Новости, 06.12.2022
Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно
Экс-глава австрийского нефтегазового концерна OMV Герхард Ройсс предложил национализировать газотрейдинговую "дочку" компании OGMT (OMV Gas Marketing & Trading... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:14
2022-12-06T22:15
экономика
альфред штерн
карл нехаммер
австрия
абу-даби
брюссель
omv
газпром
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ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Экс-глава австрийского нефтегазового концерна OMV Герхард Ройсс предложил национализировать газотрейдинговую "дочку" компании OGMT (OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH) временно.В OMV рассматривают вариант с национализацией OGMT, связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил ранее глава концерна Альфред Штерн.После национализации "государство будет нести риск оптовых закупок и ценовой риск, после чего компания может быть снова приватизирована", сказал Ройсс в эфире телеканала ORF , добавив, что речь идет о сроках национализации "на два, три, четыре года".Глава минфина Австрии Магнус Бруннер осторожно прокомментировал предложение о национализации: во вторник на полях встречи в Брюсселе он заявил, что не намерен вмешиваться в "оперативные дела" OMV, однако предложение будет изучено и обсуждено в правительстве.Оппозиционные политики также отреагировали на предложение главы OMV и реакцию министра Бруннера. По словам социал-демократа Алоиса Шролла (SPÖ), действующее правительство, куда входит Народная партия Австрии (OVP) и "Зеленые", пока не продвинулось в создании "устойчивого плана обеспечения поставок газа в средне- и долгосрочной перспективе и в то же время минимизации зависимости от российского газа". Он назвал "показными поездками" октябрьские переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и министра финансов Магнуса Бруннера в Абу-Даби, по итогам которых был заключен договор - концерн OMV получит от Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) сжиженный природный газ (СПГ) в эквиваленте энергии, соответствующей годовому потреблению 65 тысяч домохозяйств с газовым отоплением.Представитель по энергетике в парламентской фракции либеральной партии Neos Карин Доппельбауэр приветствовала предложение о национализации OGMT, отметив, что договоры с "Газпромом" несут "большой экономический риск", который "ни при каких обстоятельствах не должен быть переложен на Республику и, следовательно на всех налогоплательщиков".Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 миллионов евро.По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Глава концерна OMV Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" - "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".
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экономика, альфред штерн, карл нехаммер, австрия, абу-даби, брюссель, omv, газпром
Экономика, Альфред Штерн, Карл Нехаммер, Австрия, Абу-Даби, Брюссель, OMV, Газпром
22:14 06.12.2022 (обновлено: 22:15 06.12.2022)
 
Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно

Экс-глава австрийского OMV Ройсс: дочернюю компанию OGMT можно национализировать временно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры нефтяной компании OMV в Вене
Здание штаб-квартиры нефтяной компании OMV в Вене - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание штаб-квартиры нефтяной компании OMV в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Экс-глава австрийского нефтегазового концерна OMV Герхард Ройсс предложил национализировать газотрейдинговую "дочку" компании OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH) временно.
В OMV рассматривают вариант с национализацией OGMT, связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил ранее глава концерна Альфред Штерн.
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Глава OMV заявил о заполнении газовых хранилищ более чем на сто процентов
После национализации "государство будет нести риск оптовых закупок и ценовой риск, после чего компания может быть снова приватизирована", сказал Ройсс в эфире телеканала ORF , добавив, что речь идет о сроках национализации "на два, три, четыре года".
Глава минфина Австрии Магнус Бруннер осторожно прокомментировал предложение о национализации: во вторник на полях встречи в Брюсселе он заявил, что не намерен вмешиваться в "оперативные дела" OMV, однако предложение будет изучено и обсуждено в правительстве.
Оппозиционные политики также отреагировали на предложение главы OMV и реакцию министра Бруннера. По словам социал-демократа Алоиса Шролла (SPÖ), действующее правительство, куда входит Народная партия Австрии (OVP) и "Зеленые", пока не продвинулось в создании "устойчивого плана обеспечения поставок газа в средне- и долгосрочной перспективе и в то же время минимизации зависимости от российского газа". Он назвал "показными поездками" октябрьские переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и министра финансов Магнуса Бруннера в Абу-Даби, по итогам которых был заключен договор - концерн OMV получит от Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) сжиженный природный газ (СПГ) в эквиваленте энергии, соответствующей годовому потреблению 65 тысяч домохозяйств с газовым отоплением.
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27 октября, 15:28
Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России
Представитель по энергетике в парламентской фракции либеральной партии Neos Карин Доппельбауэр приветствовала предложение о национализации OGMT, отметив, что договоры с "Газпромом" несут "большой экономический риск", который "ни при каких обстоятельствах не должен быть переложен на Республику и, следовательно на всех налогоплательщиков".
Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 миллионов евро.
По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Глава концерна OMV Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" - "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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ЭкономикаАльфред ШтернКарл НехаммерАвстрияАбу-ДабиБрюссельOMVГазпром
 
 
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