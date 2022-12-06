https://ria.ru/20221206/natsionalizatsiya-1836815298.html

Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно

Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно - РИА Новости, 06.12.2022

Экс-глава концерна OMV призвал национализировать "дочку" временно

Экс-глава австрийского нефтегазового концерна OMV Герхард Ройсс предложил национализировать газотрейдинговую "дочку" компании OGMT (OMV Gas Marketing & Trading... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:14

2022-12-06T22:14

2022-12-06T22:15

экономика

альфред штерн

карл нехаммер

австрия

абу-даби

брюссель

omv

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794011123_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_528a6fd985c6e5d72ed49a11dcd0054b.jpg

ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Экс-глава австрийского нефтегазового концерна OMV Герхард Ройсс предложил национализировать газотрейдинговую "дочку" компании OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH) временно.В OMV рассматривают вариант с национализацией OGMT, связанной долгосрочными договорами с российским "Газпромом", заявил ранее глава концерна Альфред Штерн.После национализации "государство будет нести риск оптовых закупок и ценовой риск, после чего компания может быть снова приватизирована", сказал Ройсс в эфире телеканала ORF , добавив, что речь идет о сроках национализации "на два, три, четыре года".Глава минфина Австрии Магнус Бруннер осторожно прокомментировал предложение о национализации: во вторник на полях встречи в Брюсселе он заявил, что не намерен вмешиваться в "оперативные дела" OMV, однако предложение будет изучено и обсуждено в правительстве.Оппозиционные политики также отреагировали на предложение главы OMV и реакцию министра Бруннера. По словам социал-демократа Алоиса Шролла (SPÖ), действующее правительство, куда входит Народная партия Австрии (OVP) и "Зеленые", пока не продвинулось в создании "устойчивого плана обеспечения поставок газа в средне- и долгосрочной перспективе и в то же время минимизации зависимости от российского газа". Он назвал "показными поездками" октябрьские переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера и министра финансов Магнуса Бруннера в Абу-Даби, по итогам которых был заключен договор - концерн OMV получит от Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) сжиженный природный газ (СПГ) в эквиваленте энергии, соответствующей годовому потреблению 65 тысяч домохозяйств с газовым отоплением.Представитель по энергетике в парламентской фракции либеральной партии Neos Карин Доппельбауэр приветствовала предложение о национализации OGMT, отметив, что договоры с "Газпромом" несут "большой экономический риск", который "ни при каких обстоятельствах не должен быть переложен на Республику и, следовательно на всех налогоплательщиков".Компания OGMT продает собственный газ OMV из Норвегии и Австрии и поставляет продукцию клиентам группы. По данным Kurier, OGMT продала 156 ТВт.ч газа в прошлом году и получила "небольшую прибыль". В этом году в первом полугодии компания понесла убыток в размере 22 миллионов евро.По данным Kurier, долгосрочные контракты с российским "Газпромом" также проходят через OGMT. Глава концерна OMV Штерн уклонился от прямого ответа на вопрос, должно ли государство в случае национализации OGMT принять эти договоры, отметив, что это "вопрос оформления". Контракты с "Газпромом" - "особая тема", добавил глава OMV, уточнив, что OGMT не может быть "подарена республике", "это должно быть отработано должным образом".

https://ria.ru/20221027/omv-1827168383.html

https://ria.ru/20221027/gaz-1827218459.html

https://ria.ru/20221206/gaz-1836678853.html

австрия

абу-даби

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, альфред штерн, карл нехаммер, австрия, абу-даби, брюссель, omv, газпром