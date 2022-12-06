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ВС России на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военных

ВС России на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военных - РИА Новости, 06.12.2022

ВС России на Донецком направлении уничтожили более 60 украинских военных

ВС РФ продолжили успешно наступать на донецком направлении, отражены попытки контратак украинских войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:37

2022-12-06T14:37

2022-12-06T15:18

специальная военная операция на украине

россия

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВС РФ продолжили успешно наступать на донецком направлении, отражены попытки контратак украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

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россия, в мире, вооруженные силы украины