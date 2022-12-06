https://ria.ru/20221206/naemniki-1836670265.html
ВС России поразили пункт иностранных наемников в Харьковской области
ВС России поразили пункт иностранных наемников в Харьковской области - РИА Новости, 06.12.2022
ВС России поразили пункт иностранных наемников в Харьковской области
ВС России поразили пункт иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:38
2022-12-06T14:38
2022-12-06T15:10
специальная военная операция на украине
россия
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
зрк с-300
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ВС России поразили пункт иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В районе Ильичовки Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, в мире, харьковская область, донецкая народная республика, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300
14:38 06.12.2022 (обновлено: 15:10 06.12.2022)
ВС России поразили пункт иностранных наемников в Харьковской области
Минобороны: ВС России поразили пункт временной дислокации наемников в Харьковской области