Глава Мордовии рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики
Глава Мордовии Здунов рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал на Международном форуме "МыВместе", как новые регионы включают в культурную повестку республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Международный форум гражданского участия "МыВместе" проходит в Москве с 5 по 7 декабря. Темой стратегической сессии 6 декабря стала культурная интеграция новых регионов, добровольно вошедших в состав России. Спикеры и участники обсудили, как творческие команды страны откликаются на современную повестку, инициируя проекты, направленные на вовлечение жителей страны в единое культурное пространство.
Здунов отметил, что в Мордовии, наряду с налаживанием бытовых условий и обеспечением социальной адаптации для прибывающих из ЛНР и ДНР, особое внимание уделяется их включению в текущие жизненные процессы, культурные проекты. "В прошлом веке произошла великая трагедия – распад СССР. Нам заново приходится узнавать народы в прошлом единой страны, за десятилетия мы стали смотреть по-разному на многие вещи. Поэтому сейчас перед нами стоит главная задача – делать все вместе с нашими соотечественниками, будь то культурная, спортивная жизнь, любая работа, хобби. Только это поможет нам заново друг друга узнать", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
Рассказывая об опыте Мордовии, он отметил, что лучшие волонтерские качества и чувства в молодых ребятах республики проявились в ходе военно-исторической реконструкции "Сурский рубеж", в которой также приняли участие переселенцы из Донбасса. Премия "Время героев", организованная в республике в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив, отметила лучших добровольцев. Волонтеры проявили себя, взяв под шефство ребят из семей из ЛНР и ДНР в школах.
Здунов поблагодарил министра культуры России Ольгу Любимову за то, что ансамбли из Донбасса и Мариуполя проводят гастрольные выступления в субъектах. В Мордовии побывали заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс", Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. Он также рассказал, что творческие коллективы республики выезжают в новые регионы.
Было отмечено, что Мордовия – один из регионов, где бережно хранят и развивают культурные традиции мордовского народа. В следующем году в регионе пройдет масштабный съезд угро-финских народов, на который будут приглашены все народности, в том числе из недружественных России стран. "Культура помогает нам сейчас как никогда. Я не верю в плохие народы, но верю в хороших людей. Все, что у нас остается, когда народы находятся во враждебных отношениях, – это культурные нити, которые связывают нас. Мы будем их хранить и укреплять", - сказал Здунов.
Министр культуры России поблагодарила главу Мордовии за постоянное внимание к сфере культуры, подчеркнув, что "культурные мероприятия и время, которое мы проводим вместе, – это самое объединяющее, что может быть".