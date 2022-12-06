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Глава Мордовии рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики - РИА Новости, 06.12.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20221206/mordoviya-1836753932.html
Глава Мордовии рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики
Глава Мордовии рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики - РИА Новости, 06.12.2022
Глава Мордовии рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики
Глава Мордовии Артём Здунов рассказал на Международном форуме "МыВместе", как новые регионы включают в культурную повестку республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:59
2022-12-06T17:59
республика мордовия
артем здунов
ольга любимова
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
президентский фонд культурных инициатив
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал на Международном форуме "МыВместе", как новые регионы включают в культурную повестку республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.Международный форум гражданского участия "МыВместе" проходит в Москве с 5 по 7 декабря. Темой стратегической сессии 6 декабря стала культурная интеграция новых регионов, добровольно вошедших в состав России. Спикеры и участники обсудили, как творческие команды страны откликаются на современную повестку, инициируя проекты, направленные на вовлечение жителей страны в единое культурное пространство.Здунов отметил, что в Мордовии, наряду с налаживанием бытовых условий и обеспечением социальной адаптации для прибывающих из ЛНР и ДНР, особое внимание уделяется их включению в текущие жизненные процессы, культурные проекты. "В прошлом веке произошла великая трагедия – распад СССР. Нам заново приходится узнавать народы в прошлом единой страны, за десятилетия мы стали смотреть по-разному на многие вещи. Поэтому сейчас перед нами стоит главная задача – делать все вместе с нашими соотечественниками, будь то культурная, спортивная жизнь, любая работа, хобби. Только это поможет нам заново друг друга узнать", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.Рассказывая об опыте Мордовии, он отметил, что лучшие волонтерские качества и чувства в молодых ребятах республики проявились в ходе военно-исторической реконструкции "Сурский рубеж", в которой также приняли участие переселенцы из Донбасса. Премия "Время героев", организованная в республике в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив, отметила лучших добровольцев. Волонтеры проявили себя, взяв под шефство ребят из семей из ЛНР и ДНР в школах.Здунов поблагодарил министра культуры России Ольгу Любимову за то, что ансамбли из Донбасса и Мариуполя проводят гастрольные выступления в субъектах. В Мордовии побывали заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс", Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. Он также рассказал, что творческие коллективы республики выезжают в новые регионы.Было отмечено, что Мордовия – один из регионов, где бережно хранят и развивают культурные традиции мордовского народа. В следующем году в регионе пройдет масштабный съезд угро-финских народов, на который будут приглашены все народности, в том числе из недружественных России стран. "Культура помогает нам сейчас как никогда. Я не верю в плохие народы, но верю в хороших людей. Все, что у нас остается, когда народы находятся во враждебных отношениях, – это культурные нити, которые связывают нас. Мы будем их хранить и укреплять", - сказал Здунов.Министр культуры России поблагодарила главу Мордовии за постоянное внимание к сфере культуры, подчеркнув, что "культурные мероприятия и время, которое мы проводим вместе, – это самое объединяющее, что может быть".
https://ria.ru/20221206/mordoviya-1836635974.html
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артем здунов, ольга любимова, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, президентский фонд культурных инициатив, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Ольга Любимова, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Президентский фонд культурных инициатив, Республика Мордовия
17:59 06.12.2022
 
Глава Мордовии рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики

Глава Мордовии Здунов рассказал о приобщении новых регионов к культуре республики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал на Международном форуме "МыВместе", как новые регионы включают в культурную повестку республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Международный форум гражданского участия "МыВместе" проходит в Москве с 5 по 7 декабря. Темой стратегической сессии 6 декабря стала культурная интеграция новых регионов, добровольно вошедших в состав России. Спикеры и участники обсудили, как творческие команды страны откликаются на современную повестку, инициируя проекты, направленные на вовлечение жителей страны в единое культурное пространство.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
13:10Республика Мордовия
В Мордовии появится особая экономическая зона
Здунов отметил, что в Мордовии, наряду с налаживанием бытовых условий и обеспечением социальной адаптации для прибывающих из ЛНР и ДНР, особое внимание уделяется их включению в текущие жизненные процессы, культурные проекты. "В прошлом веке произошла великая трагедия – распад СССР. Нам заново приходится узнавать народы в прошлом единой страны, за десятилетия мы стали смотреть по-разному на многие вещи. Поэтому сейчас перед нами стоит главная задача – делать все вместе с нашими соотечественниками, будь то культурная, спортивная жизнь, любая работа, хобби. Только это поможет нам заново друг друга узнать", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
Рассказывая об опыте Мордовии, он отметил, что лучшие волонтерские качества и чувства в молодых ребятах республики проявились в ходе военно-исторической реконструкции "Сурский рубеж", в которой также приняли участие переселенцы из Донбасса. Премия "Время героев", организованная в республике в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив, отметила лучших добровольцев. Волонтеры проявили себя, взяв под шефство ребят из семей из ЛНР и ДНР в школах.
Здунов поблагодарил министра культуры России Ольгу Любимову за то, что ансамбли из Донбасса и Мариуполя проводят гастрольные выступления в субъектах. В Мордовии побывали заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс", Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. Он также рассказал, что творческие коллективы республики выезжают в новые регионы.
Было отмечено, что Мордовия – один из регионов, где бережно хранят и развивают культурные традиции мордовского народа. В следующем году в регионе пройдет масштабный съезд угро-финских народов, на который будут приглашены все народности, в том числе из недружественных России стран. "Культура помогает нам сейчас как никогда. Я не верю в плохие народы, но верю в хороших людей. Все, что у нас остается, когда народы находятся во враждебных отношениях, – это культурные нити, которые связывают нас. Мы будем их хранить и укреплять", - сказал Здунов.
Министр культуры России поблагодарила главу Мордовии за постоянное внимание к сфере культуры, подчеркнув, что "культурные мероприятия и время, которое мы проводим вместе, – это самое объединяющее, что может быть".
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 16:26Республика Мордовия
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Республика МордовияАртем ЗдуновОльга ЛюбимоваРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПрезидентский фонд культурных инициативРеспублика Мордовия
 
 
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