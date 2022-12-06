Моор обсудил с представителями Банка России доступность финансовых услуг
Александр Моор обсудил с представителями Банка России доступность финансовых услуг
Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор и представители Банка России обсудили текущую экономическую ситуацию в регионе, развитие банковского сектора, доступность платежных услуг и повышение финансовой грамотности населения.
"Елена Никитина проинформировала главу региона о росте объемов выдачи кредитов предприятиям нефинансового сектора в 2022 году – более чем в два раза в сравнении с 2021 годом, при этом большая часть выданного объема приходится на предприятия нефтехимии. Восстановлению кредитной активности бизнеса способствовали снижение процентных ставок (с 17,6% в марте до 9,2% в сентябре по рублевым краткосрочным кредитам) вследствие снижения ключевой ставки Банка России, а также льготные госпрограммы для поддержки предприятий", - сообщает пресс-служба губернатора.
В регионе реализуется проект по повышению доступности финансовых услуг, в межведомственную рабочую группу вошли представители власти, банковского сообщества, "Почты России". Принимаемые меры направлены на то, "чтобы каждый житель области, представитель бизнеса имел возможность в любое время и в любом месте получить необходимые финансовые услуги", подчеркнула Никитина. Например, в регионе стал доступен кэшаут, благодаря чему снять наличные с карты можно на кассе в магазине или АЗС. Особенно сервис полезен в тех деревнях и селах, где нет банкоматов и офисов банков.
"Александр Моор поблагодарил руководство Отделения Банка России за активное участие в работе штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона. Это позволяет оперативно доводить до представителей органов власти и бизнес-сообщества информацию о состоянии финансового сектора, принимаемых Банком России мерах поддержки финансового рынка", - говорится в сообщении пресс-службы.