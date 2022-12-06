https://ria.ru/20221206/mobilizatsiya-1836624870.html

Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации

Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022

Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:45

2022-12-06T12:45

2022-12-06T13:05

специальная военная операция на украине

санкции в отношении россии

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента страны."Слушайте, очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что на сообщения о еще одной волне мобилизации "не нужно обращать внимания".

https://ria.ru/20221206/mobilizatsiya-1836626334.html

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санкции в отношении россии, россия, частичная мобилизация в россии