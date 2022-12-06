https://ria.ru/20221206/mobilizatsiya-1836624870.html
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:45
2022-12-06T12:45
2022-12-06T13:05
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента страны."Слушайте, очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что на сообщения о еще одной волне мобилизации "не нужно обращать внимания".
https://ria.ru/20221206/mobilizatsiya-1836626334.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Санкции в отношении России, Россия, Частичная мобилизация в России
12:45 06.12.2022 (обновлено: 13:05 06.12.2022)
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Песков посоветовал не обращать внимания на сообщения о новой волне мобилизации