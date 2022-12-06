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Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/mobilizatsiya-1836624870.html
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации - РИА Новости, 06.12.2022
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:45
2022-12-06T13:05
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента страны."Слушайте, очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что на сообщения о еще одной волне мобилизации "не нужно обращать внимания".
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санкции в отношении россии, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Санкции в отношении России, Россия, Частичная мобилизация в России
12:45 06.12.2022 (обновлено: 13:05 06.12.2022)
 
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации

Песков посоветовал не обращать внимания на сообщения о новой волне мобилизации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности "второй волны" мобилизации, заявил, что очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны РФ и президента страны.
"Слушайте, очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что на сообщения о еще одной волне мобилизации "не нужно обращать внимания".
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:47Специальная военная операция на Украине
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