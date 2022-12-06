13:28 06.12.2022 (обновлено: 13:39 06.12.2022)
Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими
Посол Митрофанова после инцидента с блокированием протестующими сообщила, что в порядке
Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что она находится в безопасности после инцидента в Софии, когда она была заблокирована в церкви протестующими.
"Церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности все это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат отметила, что "вышла через другой вход этого храма и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают протестующие".
"Ничего, все, нормально. Я уехала на другой машине", - добавила она.
Раннее издание Novinite сообщило, что в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). В российском посольстве заявили, что это сообщение "немножечко преувеличено". В дипмиссии отметили, что в Софии "была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии".
24 октября, 08:00Когда на Западе перестанут выбирать русофобов