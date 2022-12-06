https://ria.ru/20221206/mitrofanova-1836642144.html

Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими

Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими - РИА Новости, 06.12.2022

Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что она находится в безопасности после инцидента в Софии, когда она была заблокирована в церкви... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:28

2022-12-06T13:28

2022-12-06T13:39

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россия

элеонора митрофанова

софия (город)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что она находится в безопасности после инцидента в Софии, когда она была заблокирована в церкви протестующими."Церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности все это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат отметила, что "вышла через другой вход этого храма и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают протестующие"."Ничего, все, нормально. Я уехала на другой машине", - добавила она.Раннее издание Novinite сообщило, что в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). В российском посольстве заявили, что это сообщение "немножечко преувеличено". В дипмиссии отметили, что в Софии "была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии".

https://ria.ru/20221024/demokratiya-1826112384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, болгария, россия, элеонора митрофанова, софия (город)