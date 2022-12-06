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Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими - РИА Новости, 06.12.2022
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Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими
Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими - РИА Новости, 06.12.2022
Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что она находится в безопасности после инцидента в Софии, когда она была заблокирована в церкви... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:28
2022-12-06T13:39
в мире
болгария
россия
элеонора митрофанова
софия (город)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что она находится в безопасности после инцидента в Софии, когда она была заблокирована в церкви протестующими."Церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности все это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат отметила, что "вышла через другой вход этого храма и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают протестующие"."Ничего, все, нормально. Я уехала на другой машине", - добавила она.Раннее издание Novinite сообщило, что в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). В российском посольстве заявили, что это сообщение "немножечко преувеличено". В дипмиссии отметили, что в Софии "была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии".
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в мире, болгария, россия, элеонора митрофанова, софия (город)
В мире, Болгария, Россия, Элеонора Митрофанова, София (город)
13:28 06.12.2022 (обновлено: 13:39 06.12.2022)
 
Посол в Болгарии не пострадала при инциденте с блокированием протестующими

Посол Митрофанова после инцидента с блокированием протестующими сообщила, что в порядке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Элеонора Митрофанова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что она находится в безопасности после инцидента в Софии, когда она была заблокирована в церкви протестующими.
"Церковь была блокирована с одной стороны. Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности все это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат отметила, что "вышла через другой вход этого храма и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают протестующие".
"Ничего, все, нормально. Я уехала на другой машине", - добавила она.
Раннее издание Novinite сообщило, что в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). В российском посольстве заявили, что это сообщение "немножечко преувеличено". В дипмиссии отметили, что в Софии "была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии".
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В миреБолгарияРоссияЭлеонора МитрофановаСофия (город)
 
 
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