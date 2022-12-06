https://ria.ru/20221206/medobraztsy-1836727591.html
Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов
Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов - РИА Новости, 06.12.2022
Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов
Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:53
2022-12-06T16:53
2022-12-06T16:53
россия-китай: главное
земля
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836723931_0:192:3071:1919_1920x0_80_0_0_33eca216978ac135c5fb2e5fa2da1339.jpg
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт себя в космосе.Это станет важным драйвером развития аэрокосмической медицины в стране, и, в конечном итоге приведёт Китай к новым открытиям и достижениям.Экипаж "Шэньчжоу-14" успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. А это, в том числе, ряд научных экспериментов. На Землю доставлены 5 категорий медицинских образцов - всего их около 80-ти. Это, в частности, биологические жидкости и цитологические образцы."Наши тайконавты привезли образцы крови, мочи и слюны. Забор крови производился во время нахождения на орбите, что позволит нам изучить изменения в человеческом организме на более глубоком уровне. Это важно и потому, что отныне наша страна имеет собственные генетические ресурсы для изучения адаптации к жизни на орбите. Что поможет нам выработке мер по охране здоровья, развития в области аэрокосмической медицины, а также для понимания человеком самого себя и своих состояний в окружающей среде", - сказал научный сотрудник Китайского центра исследований и подготовки космонавтов.Лабораторный модуль "Мэнтянь" был запущен в космос во время нахождения "Шэньчжоу-14" на орбите. Благодаря его крио-оборудованию космонавты смогли хранить живые клетки и проводить с ними эксперименты."Живые клетки поднялись в космос вместе с грузовым кораблем "Тяньчжоу-5" и вернулись на Землю вместе с экипажем "Шэньчжоу-14". Таким образом, мы можем наблюдать, насколько хорошо клетки адаптируются к окружающей среде при запуске, нахождении в космосе и возвращении на Землю", - отметил Ли Инхуэй.С третьей партией экспериментальных образцов на Землю также доставили образцы риса и растений, выращенных на станции. Они были переданы ученым Китайской академии наук для последующего изучения.
https://ria.ru/20221128/missiya-1834808519.html
https://ria.ru/20221031/modul-1828070602.html
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836723931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e91d27bfd0981a3e40cd65c6df084349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос
Россия-Китай: Главное, Земля, Космос
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное".
Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт себя в космосе.
Это станет важным драйвером развития аэрокосмической медицины в стране, и, в конечном итоге приведёт Китай
к новым открытиям и достижениям.
Экипаж "Шэньчжоу-14" успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. А это, в том числе, ряд научных экспериментов. На Землю доставлены 5 категорий медицинских образцов - всего их около 80-ти. Это, в частности, биологические жидкости и цитологические образцы.
"Наши тайконавты привезли образцы крови, мочи и слюны. Забор крови производился во время нахождения на орбите, что позволит нам изучить изменения в человеческом организме на более глубоком уровне. Это важно и потому, что отныне наша страна имеет собственные генетические ресурсы для изучения адаптации к жизни на орбите. Что поможет нам выработке мер по охране здоровья, развития в области аэрокосмической медицины, а также для понимания человеком самого себя и своих состояний в окружающей среде", - сказал научный сотрудник Китайского центра исследований и подготовки космонавтов.
Лабораторный модуль "Мэнтянь" был запущен в космос во время нахождения "Шэньчжоу-14" на орбите. Благодаря его крио-оборудованию космонавты смогли хранить живые клетки и проводить с ними эксперименты.
"Живые клетки поднялись в космос вместе с грузовым кораблем "Тяньчжоу-5" и вернулись на Землю вместе с экипажем "Шэньчжоу-14". Таким образом, мы можем наблюдать, насколько хорошо клетки адаптируются к окружающей среде при запуске, нахождении в космосе и возвращении на Землю", - отметил Ли Инхуэй.
С третьей партией экспериментальных образцов на Землю также доставили образцы риса и растений, выращенных на станции. Они были переданы ученым Китайской академии наук для последующего изучения.