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Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов - РИА Новости, 06.12.2022
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Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов
Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов - РИА Новости, 06.12.2022
Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов
Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:53
2022-12-06T16:53
россия-китай: главное
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт себя в космосе.Это станет важным драйвером развития аэрокосмической медицины в стране, и, в конечном итоге приведёт Китай к новым открытиям и достижениям.Экипаж "Шэньчжоу-14" успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. А это, в том числе, ряд научных экспериментов. На Землю доставлены 5 категорий медицинских образцов - всего их около 80-ти. Это, в частности, биологические жидкости и цитологические образцы."Наши тайконавты привезли образцы крови, мочи и слюны. Забор крови производился во время нахождения на орбите, что позволит нам изучить изменения в человеческом организме на более глубоком уровне. Это важно и потому, что отныне наша страна имеет собственные генетические ресурсы для изучения адаптации к жизни на орбите. Что поможет нам выработке мер по охране здоровья, развития в области аэрокосмической медицины, а также для понимания человеком самого себя и своих состояний в окружающей среде", - сказал научный сотрудник Китайского центра исследований и подготовки космонавтов.Лабораторный модуль "Мэнтянь" был запущен в космос во время нахождения "Шэньчжоу-14" на орбите. Благодаря его крио-оборудованию космонавты смогли хранить живые клетки и проводить с ними эксперименты."Живые клетки поднялись в космос вместе с грузовым кораблем "Тяньчжоу-5" и вернулись на Землю вместе с экипажем "Шэньчжоу-14". Таким образом, мы можем наблюдать, насколько хорошо клетки адаптируются к окружающей среде при запуске, нахождении в космосе и возвращении на Землю", - отметил Ли Инхуэй.С третьей партией экспериментальных образцов на Землю также доставили образцы риса и растений, выращенных на станции. Они были переданы ученым Китайской академии наук для последующего изучения.
https://ria.ru/20221128/missiya-1834808519.html
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земля, космос
Россия-Китай: Главное, Земля, Космос
16:53 06.12.2022
 

Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов

© AFP 2022 / CNSКосмонавт Цай Сюйчжэ после приземления посадочного модуля китайского космического корабля "Шэньчжоу-14"
Космонавт Цай Сюйчжэ после приземления посадочного модуля китайского космического корабля Шэньчжоу-14 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / CNS
Космонавт Цай Сюйчжэ после приземления посадочного модуля китайского космического корабля "Шэньчжоу-14"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт себя в космосе.
Это станет важным драйвером развития аэрокосмической медицины в стране, и, в конечном итоге приведёт Китай к новым открытиям и достижениям.
Экипаж "Шэньчжоу-14" успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. А это, в том числе, ряд научных экспериментов. На Землю доставлены 5 категорий медицинских образцов - всего их около 80-ти. Это, в частности, биологические жидкости и цитологические образцы.
"Наши тайконавты привезли образцы крови, мочи и слюны. Забор крови производился во время нахождения на орбите, что позволит нам изучить изменения в человеческом организме на более глубоком уровне. Это важно и потому, что отныне наша страна имеет собственные генетические ресурсы для изучения адаптации к жизни на орбите. Что поможет нам выработке мер по охране здоровья, развития в области аэрокосмической медицины, а также для понимания человеком самого себя и своих состояний в окружающей среде", - сказал научный сотрудник Китайского центра исследований и подготовки космонавтов.
Космический аппарат Шэньчжоу-7 на пусковой площадке - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
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Лабораторный модуль "Мэнтянь" был запущен в космос во время нахождения "Шэньчжоу-14" на орбите. Благодаря его крио-оборудованию космонавты смогли хранить живые клетки и проводить с ними эксперименты.
"Живые клетки поднялись в космос вместе с грузовым кораблем "Тяньчжоу-5" и вернулись на Землю вместе с экипажем "Шэньчжоу-14". Таким образом, мы можем наблюдать, насколько хорошо клетки адаптируются к окружающей среде при запуске, нахождении в космосе и возвращении на Землю", - отметил Ли Инхуэй.
С третьей партией экспериментальных образцов на Землю также доставили образцы риса и растений, выращенных на станции. Они были переданы ученым Китайской академии наук для последующего изучения.
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