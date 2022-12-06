https://ria.ru/20221206/medobraztsy-1836727591.html

Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов

Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов - РИА Новости, 06.12.2022

Экипаж"Шэньчжоу-14" доставил партию важных экспериментальных медобразцов

Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:53

2022-12-06T16:53

2022-12-06T16:53

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Партия медицинских образцов, доставленных на Землю экипажем "Шэньчжоу-14", поможет китайским учёным пролить больше света на то, как человеческий организм ведёт себя в космосе.Это станет важным драйвером развития аэрокосмической медицины в стране, и, в конечном итоге приведёт Китай к новым открытиям и достижениям.Экипаж "Шэньчжоу-14" успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. А это, в том числе, ряд научных экспериментов. На Землю доставлены 5 категорий медицинских образцов - всего их около 80-ти. Это, в частности, биологические жидкости и цитологические образцы."Наши тайконавты привезли образцы крови, мочи и слюны. Забор крови производился во время нахождения на орбите, что позволит нам изучить изменения в человеческом организме на более глубоком уровне. Это важно и потому, что отныне наша страна имеет собственные генетические ресурсы для изучения адаптации к жизни на орбите. Что поможет нам выработке мер по охране здоровья, развития в области аэрокосмической медицины, а также для понимания человеком самого себя и своих состояний в окружающей среде", - сказал научный сотрудник Китайского центра исследований и подготовки космонавтов.Лабораторный модуль "Мэнтянь" был запущен в космос во время нахождения "Шэньчжоу-14" на орбите. Благодаря его крио-оборудованию космонавты смогли хранить живые клетки и проводить с ними эксперименты."Живые клетки поднялись в космос вместе с грузовым кораблем "Тяньчжоу-5" и вернулись на Землю вместе с экипажем "Шэньчжоу-14". Таким образом, мы можем наблюдать, насколько хорошо клетки адаптируются к окружающей среде при запуске, нахождении в космосе и возвращении на Землю", - отметил Ли Инхуэй.С третьей партией экспериментальных образцов на Землю также доставили образцы риса и растений, выращенных на станции. Они были переданы ученым Китайской академии наук для последующего изучения.

https://ria.ru/20221128/missiya-1834808519.html

https://ria.ru/20221031/modul-1828070602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

земля, космос