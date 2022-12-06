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В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/magate-1836777283.html
В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ
В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ - РИА Новости, 06.12.2022
В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ
Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россию нужно лишить членства в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:57
2022-12-06T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
магатэ
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россию нужно лишить членства в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)."Несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены. Мы уверены, что Россия должна лишаться членства в этой организации", - приводит слова Галущенко сайт министерства. По его словам, самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля - это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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в мире, россия, украина, магатэ, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:57 06.12.2022
 
В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ

Министр энергетики Украины Галущенко призвал лишить Россию членства в МАГАТЭ

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россию нужно лишить членства в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены. Мы уверены, что Россия должна лишаться членства в этой организации", - приводит слова Галущенко сайт министерства. По его словам, самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля - это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Сотрудники у 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
11:04
В "Росэнергоатоме" заявили о невозможности перехода ЗАЭС под МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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