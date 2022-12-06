В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ
Министр энергетики Украины Галущенко призвал лишить Россию членства в МАГАТЭ
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россию нужно лишить членства в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены. Мы уверены, что Россия должна лишаться членства в этой организации", - приводит слова Галущенко сайт министерства. По его словам, самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля - это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.