https://ria.ru/20221206/magate-1836777283.html

В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ

В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ - РИА Новости, 06.12.2022

В Киеве призвали лишить Россию членства в МАГАТЭ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россию нужно лишить членства в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:57

2022-12-06T18:57

2022-12-06T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

магатэ

запорожская аэс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что Россию нужно лишить членства в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)."Несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены. Мы уверены, что Россия должна лишаться членства в этой организации", - приводит слова Галущенко сайт министерства. По его словам, самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля - это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221206/zaes-1836589304.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, магатэ, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр