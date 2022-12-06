https://ria.ru/20221206/laos-1836554543.html
Лаос заинтересован в поставках нефти и газа из России, заявил эксперт
Лаос заинтересован в поставках нефти и газа из России, заявил эксперт - РИА Новости, 06.12.2022
Лаос заинтересован в поставках нефти и газа из России, заявил эксперт
Лаос заинтересован в поставках российской нефти и газа в республику, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T07:35
2022-12-06T07:35
2022-12-06T07:35
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лаос заинтересован в поставках российской нефти и газа в республику, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг.Оценивая возможное влияние санкций на возможность двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, Суявонг отметил, что главным фактором будет то, как возможные санкции исполняются."Лаос является членом ряда международных, в том числе и региональных организаций. И в рамках этих организаций вынужден принимать консолидированные решения. Другое дело, что вопрос не в том, что принимается, а в том, что и как выполняется", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли присоединение Лаоса к санкциям против РФ и опасается ли Вьентьян санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией.При этом он добавил, что Лаос приветствовал бы российские компании в разработке месторождений в республике."Лаос имеет долгий опыт сотрудничества с Россией в изучении природных недр страны. Исходя из этого существует определенная заинтересованность и в сотрудничестве в разработке открытых месторождений. Другое дело в том, что Лаос в этом вопросе открыт и для других стран, готовых соблюдать законодательство и интересы страны в освоении природных ресурсов. Хотя приоритетность российских компаний, несомненно, присутствует. Дело за их желанием быть в первых рядах", - отметил Суявонг.
https://ria.ru/20221206/ucheniya-1836552237.html
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цены на нефть, лаос, россия
Цены на нефть, Лаос, Россия
Лаос заинтересован в поставках нефти и газа из России, заявил эксперт
Эксперт: Лаос заинтересован в поставках российской нефти и газа в республику
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лаос заинтересован в поставках российской нефти и газа в республику, заявил РИА Новости постоянный секретарь общества лаосско-российской дружбы Фувонг Суявонг.
"Нефть и газ так же, как и прежде, будут определять энергетическое будущее планеты в ближайшие десятилетия, несмотря на желание развивать зеленую энергетику. Помимо энергетики поле применения нефти и газа гораздо шире. Поэтому ответ однозначен: да, Лаос заинтересован в поставках нефти и газа в страну. Тем более если они пойдут от старого и проверенного друга и партнера", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересован ли Лаос в поставках российской нефти и газа в республику.
Оценивая возможное влияние санкций на возможность двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, Суявонг отметил, что главным фактором будет то, как возможные санкции исполняются.
"Лаос является членом ряда международных, в том числе и региональных организаций. И в рамках этих организаций вынужден принимать консолидированные решения. Другое дело, что вопрос не в том, что принимается, а в том, что и как выполняется", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли присоединение Лаоса к санкциям против РФ и опасается ли Вьентьян санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией.
При этом он добавил, что Лаос приветствовал бы российские компании в разработке месторождений в республике.
"Лаос имеет долгий опыт сотрудничества с Россией в изучении природных недр страны. Исходя из этого существует определенная заинтересованность и в сотрудничестве в разработке открытых месторождений. Другое дело в том, что Лаос в этом вопросе открыт и для других стран, готовых соблюдать законодательство и интересы страны в освоении природных ресурсов. Хотя приоритетность российских компаний, несомненно, присутствует. Дело за их желанием быть в первых рядах", - отметил Суявонг.