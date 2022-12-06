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Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру - РИА Новости, 06.12.2022
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Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру
Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру - РИА Новости, 06.12.2022
Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру
Китайская лаборатория по исследованию дальнего космоса, которая начала работу в июне этого года, ведет набор талантливых кадров со всего мира. Об этом сообщило... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:16
2022-12-06T16:16
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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская лаборатория по исследованию дальнего космоса, которая начала работу в июне этого года, ведет набор талантливых кадров со всего мира. Об этом сообщило в понедельник Китайское национальное космическое управление (CNSA).Около 100 вакансий доступны для ученых-стратегов, высококвалифицированных специалистов и молодых талантов из Китая и зарубежных стран.Лаборатория создана совместными усилиями CNSA, провинции Аньхой (Восточный Китай) и Научно-технического университета Китая. Она базируется в городе Хэфэй, административном центре провинции Аньхой, и имеет филиал в Пекине.С момента создания учреждение проводит научно-технические исследования, сосредотачиваясь на крупных национальных проектах по освоению дальнего космоса.Цель лаборатории - способствовать долгосрочному развитию исследований дальнего космоса, связанных с Луной, планетами, астероидами и краем Солнечной системы.Как заявил ранее глава CNSA Чжан Кэцзянь, необходимо прилагать усилия по построению новой модели глобального и внутреннего сотрудничества, созданию международной инновационной платформы и расширению круга партнеров Китая по освоению космоса.
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Россия-Китай: Главное, Китай
16:16 06.12.2022
 

Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру

© AP Photo / CNSРакета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / CNS
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская лаборатория по исследованию дальнего космоса, которая начала работу в июне этого года, ведет набор талантливых кадров со всего мира. Об этом сообщило в понедельник Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Около 100 вакансий доступны для ученых-стратегов, высококвалифицированных специалистов и молодых талантов из Китая и зарубежных стран.
Лаборатория создана совместными усилиями CNSA, провинции Аньхой (Восточный Китай) и Научно-технического университета Китая. Она базируется в городе Хэфэй, административном центре провинции Аньхой, и имеет филиал в Пекине.
С момента создания учреждение проводит научно-технические исследования, сосредотачиваясь на крупных национальных проектах по освоению дальнего космоса.
Цель лаборатории - способствовать долгосрочному развитию исследований дальнего космоса, связанных с Луной, планетами, астероидами и краем Солнечной системы.
Как заявил ранее глава CNSA Чжан Кэцзянь, необходимо прилагать усилия по построению новой модели глобального и внутреннего сотрудничества, созданию международной инновационной платформы и расширению круга партнеров Китая по освоению космоса.
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