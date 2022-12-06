https://ria.ru/20221206/laboratoriya-1836711848.html

Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру

Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру - РИА Новости, 06.12.2022

Лаборатория по исследованию дальнего космоса Китая ищет кадры по всему миру

Китайская лаборатория по исследованию дальнего космоса, которая начала работу в июне этого года, ведет набор талантливых кадров со всего мира. Об этом сообщило... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:16

2022-12-06T16:16

2022-12-06T16:16

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская лаборатория по исследованию дальнего космоса, которая начала работу в июне этого года, ведет набор талантливых кадров со всего мира. Об этом сообщило в понедельник Китайское национальное космическое управление (CNSA).Около 100 вакансий доступны для ученых-стратегов, высококвалифицированных специалистов и молодых талантов из Китая и зарубежных стран.Лаборатория создана совместными усилиями CNSA, провинции Аньхой (Восточный Китай) и Научно-технического университета Китая. Она базируется в городе Хэфэй, административном центре провинции Аньхой, и имеет филиал в Пекине.С момента создания учреждение проводит научно-технические исследования, сосредотачиваясь на крупных национальных проектах по освоению дальнего космоса.Цель лаборатории - способствовать долгосрочному развитию исследований дальнего космоса, связанных с Луной, планетами, астероидами и краем Солнечной системы.Как заявил ранее глава CNSA Чжан Кэцзянь, необходимо прилагать усилия по построению новой модели глобального и внутреннего сотрудничества, созданию международной инновационной платформы и расширению круга партнеров Китая по освоению космоса.

https://ria.ru/20221031/podgotovka-1828136357.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай