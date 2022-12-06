https://ria.ru/20221206/kvartiry-1836712380.html

Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома

Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома - РИА Новости, 06.12.2022

Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома

Власти Нижневартовска начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда жильцам обрушившейся после взрыва бытового газа пятиэтажки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:09

2022-12-06T16:09

2022-12-06T16:09

происшествия

жилье

александр куренков (мчс)

нижневартовск

сургут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда жильцам обрушившейся после взрыва бытового газа пятиэтажки, сообщает пресс-служба горадминистрации.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.В результате ЧП, по данным мэрии, официально признаны погибшими восемь человек, из них четверо несовершеннолетних. В больницах Сургута и Нижневартовска, по информации властей, находятся четверо пострадавших, двое – в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836684908.html

нижневартовск

сургут

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происшествия, жилье, александр куренков (мчс), нижневартовск, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске