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Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома - РИА Новости, 06.12.2022
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Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома
Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома - РИА Новости, 06.12.2022
Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома
Власти Нижневартовска начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда жильцам обрушившейся после взрыва бытового газа пятиэтажки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:09
2022-12-06T16:09
происшествия
жилье
александр куренков (мчс)
нижневартовск
сургут
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда жильцам обрушившейся после взрыва бытового газа пятиэтажки, сообщает пресс-служба горадминистрации.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.В результате ЧП, по данным мэрии, официально признаны погибшими восемь человек, из них четверо несовершеннолетних. В больницах Сургута и Нижневартовска, по информации властей, находятся четверо пострадавших, двое – в крайне тяжелом состоянии.
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происшествия, жилье, александр куренков (мчс), нижневартовск, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Александр Куренков (МЧС), Нижневартовск, Сургут, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
16:09 06.12.2022
 
Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома

Власти Нижневартовска начали выделять квартиры жителям пострадавшего от взрыва газа дома

© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда жильцам обрушившейся после взрыва бытового газа пятиэтажки, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"По информации начальника управления по жилищной политике администрации города Татьяны Борисовой, помещения из маневренного фонда предоставляют жильцам дома, проживающим в третьем и четвертом подъездах, где произошло обрушение конструкций здания. Квартиры выделяют, исходя из состава семьи и ранее занимаемой площади", - говорится в сообщении.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.
В результате ЧП, по данным мэрии, официально признаны погибшими восемь человек, из них четверо несовершеннолетних. В больницах Сургута и Нижневартовска, по информации властей, находятся четверо пострадавших, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:06
Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
 
ПроисшествияЖильеАлександр Куренков (МЧС)НижневартовскСургутМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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