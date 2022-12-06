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Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома
Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома - РИА Новости, 06.12.2022
Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома
Власти Нижневартовска начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда жильцам обрушившейся после взрыва бытового газа пятиэтажки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:09
2022-12-06T16:09
2022-12-06T16:09
происшествия
жилье
александр куренков (мчс)
нижневартовск
сургут
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Власти Нижневартовска начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда жильцам обрушившейся после взрыва бытового газа пятиэтажки, сообщает пресс-служба горадминистрации.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.В результате ЧП, по данным мэрии, официально признаны погибшими восемь человек, из них четверо несовершеннолетних. В больницах Сургута и Нижневартовска, по информации властей, находятся четверо пострадавших, двое – в крайне тяжелом состоянии.
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происшествия, жилье, александр куренков (мчс), нижневартовск, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Александр Куренков (МЧС), Нижневартовск, Сургут, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
Власти Нижневартовска выделят квартиры жителям пострадавшего от взрыва дома
Власти Нижневартовска начали выделять квартиры жителям пострадавшего от взрыва газа дома