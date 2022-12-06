https://ria.ru/20221206/krasnodarskiykray-1836572528.html

Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года

Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года - РИА Новости, 06.12.2022

Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года

Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:24

2022-12-06T10:24

2022-12-06T10:24

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СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель."Если говорить по статистике, мы уже перешагиваем планку 16,7 миллиона туристов в этом году. Я думаю, что мы точно побьем прошлый год и выйдем на рекордный 2019-й, когда было 17,3 миллиона", — рассказал РИА Новости Руппель.Он отметил, что в 2023 году власти региона прогнозируют аналогичную цифру по турпотоку.В ноябре врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявлял, что регион с начала года принял 16 миллионов путешественников.

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краснодарский край

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, курорт, туризм, туристы