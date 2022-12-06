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Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года
Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года - РИА Новости, 06.12.2022
Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года
Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:24
2022-12-06T10:24
2022-12-06T10:24
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СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель."Если говорить по статистике, мы уже перешагиваем планку 16,7 миллиона туристов в этом году. Я думаю, что мы точно побьем прошлый год и выйдем на рекордный 2019-й, когда было 17,3 миллиона", — рассказал РИА Новости Руппель.Он отметил, что в 2023 году власти региона прогнозируют аналогичную цифру по турпотоку.В ноябре врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявлял, что регион с начала года принял 16 миллионов путешественников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, курорт, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Курорт, Туризм, туристы
Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года
Власти Краснодарского края планируют принять более 17 миллионов туристов до конца года
СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель.
"Если говорить по статистике, мы уже перешагиваем планку 16,7 миллиона туристов в этом году. Я думаю, что мы точно побьем прошлый год и выйдем на рекордный 2019-й, когда было 17,3 миллиона", — рассказал РИА Новости Руппель.
Он отметил, что в 2023 году власти региона прогнозируют аналогичную цифру по турпотоку.
В ноябре врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявлял
, что регион с начала года принял 16 миллионов путешественников.