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Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года - РИА Новости, 06.12.2022
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Туризм
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Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года
Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года - РИА Новости, 06.12.2022
Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года
Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:24
2022-12-06T10:24
туризм
новости - туризм
краснодарский край
курорт
туризм
туристы
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СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель."Если говорить по статистике, мы уже перешагиваем планку 16,7 миллиона туристов в этом году. Я думаю, что мы точно побьем прошлый год и выйдем на рекордный 2019-й, когда было 17,3 миллиона", — рассказал РИА Новости Руппель.Он отметил, что в 2023 году власти региона прогнозируют аналогичную цифру по турпотоку.В ноябре врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявлял, что регион с начала года принял 16 миллионов путешественников.
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новости - туризм, краснодарский край, курорт, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Курорт, Туризм, туристы
10:24 06.12.2022
 
Краснодарский край может принять более 17 миллионов туристов до конца года

Власти Краснодарского края планируют принять более 17 миллионов туристов до конца года

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. Более 17 миллионов отдыхающих ожидается на курортах Краснодарского края до конца 2022 года, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель.
"Если говорить по статистике, мы уже перешагиваем планку 16,7 миллиона туристов в этом году. Я думаю, что мы точно побьем прошлый год и выйдем на рекордный 2019-й, когда было 17,3 миллиона", — рассказал РИА Новости Руппель.
Он отметил, что в 2023 году власти региона прогнозируют аналогичную цифру по турпотоку.
В ноябре врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий заявлял, что регион с начала года принял 16 миллионов путешественников.
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