https://ria.ru/20221206/kosovo-1836757143.html

Представители Приштины вторглись в избиркомы на севере Косово

Представители Приштины вторглись в избиркомы на севере Косово - РИА Новости, 06.12.2022

Представители Приштины вторглись в избиркомы на севере Косово

Представители окружной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторгаются в помещения местных избиркомов на севере... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:05

2022-12-06T18:05

2022-12-06T18:39

в мире

косово

косовска-митровица

албания

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836767140_0:547:900:1053_1920x0_80_0_0_eda0d3580510f98e819d372243212dba.jpg

БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Представители окружной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторгаются в помещения местных избиркомов на севере края, звучат сирены воздушной тревоги, передает портал Kosovo online."Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению."Три бронированных автомобиля подъехали к зданию муниципалитета. Двое служащих в сопровождении полиции без объяснения прошли мимо нашей сотрудницы и без всякой необходимости ногой открыли незакрытую на замок дверь в помещение муниципальной избирательной комиссии. Там также была наша сотрудница, испуганная ситуацией", - заявил порталу глава муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович, который добавил, что представитель министерства по местному самоуправлению говорил исключительно по-албански, а полицейский переводил."Он сказал, что новый служащий окружной избирательной комиссии будет теперь работать здесь с 8.00 до 16.00 каждый день. После этого они привели слесаря, и тот заменил замок на входе в помещение комиссии", - рассказал Вулович и добавил, что полиция перед зданием была вооружена автоматами.Похожие ситуации повторились в муниципалитетах Лепосавич и Северная Косовска-Митровица, где также слышны сирены воздушной тревоги, а граждане взволнованы.Инциденты проходят во время саммита ЕС - Западные Балканы в Албании. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране Османи заявила, что представляет самую проевропейскую нацию региона, и призвала Брюссель скорее ввести безвизовый режим для Приштины, а также поддержать заявку на вступление "республики" в ЕС.

https://ria.ru/20221206/zayavka-1836666346.html

косово

косовска-митровица

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, косово, косовска-митровица, албания, евросоюз