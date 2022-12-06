https://ria.ru/20221206/kosovo-1836757143.html
Представители Приштины вторглись в избиркомы на севере Косово
Представители Приштины вторглись в избиркомы на севере Косово - РИА Новости, 06.12.2022
Представители Приштины вторглись в избиркомы на севере Косово
Представители окружной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторгаются в помещения местных избиркомов на севере... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:05
2022-12-06T18:05
2022-12-06T18:39
в мире
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косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости. Представители окружной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторгаются в помещения местных избиркомов на севере края, звучат сирены воздушной тревоги, передает портал Kosovo online."Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению."Три бронированных автомобиля подъехали к зданию муниципалитета. Двое служащих в сопровождении полиции без объяснения прошли мимо нашей сотрудницы и без всякой необходимости ногой открыли незакрытую на замок дверь в помещение муниципальной избирательной комиссии. Там также была наша сотрудница, испуганная ситуацией", - заявил порталу глава муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович, который добавил, что представитель министерства по местному самоуправлению говорил исключительно по-албански, а полицейский переводил."Он сказал, что новый служащий окружной избирательной комиссии будет теперь работать здесь с 8.00 до 16.00 каждый день. После этого они привели слесаря, и тот заменил замок на входе в помещение комиссии", - рассказал Вулович и добавил, что полиция перед зданием была вооружена автоматами.Похожие ситуации повторились в муниципалитетах Лепосавич и Северная Косовска-Митровица, где также слышны сирены воздушной тревоги, а граждане взволнованы.Инциденты проходят во время саммита ЕС - Западные Балканы в Албании. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране Османи заявила, что представляет самую проевропейскую нацию региона, и призвала Брюссель скорее ввести безвизовый режим для Приштины, а также поддержать заявку на вступление "республики" в ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, косовска-митровица, албания, евросоюз
В мире, Косово, Косовска-Митровица, Албания, Евросоюз
18:05 06.12.2022 (обновлено: 18:39 06.12.2022)
Представители Приштины вторглись в избиркомы на севере Косово
Kosovo online: представители Приштины с полицией вторглись в избиркомы на севере Косово
БЕЛГРАД, 6 дек - РИА Новости.
Представители окружной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторгаются в помещения местных избиркомов на севере края, звучат сирены воздушной тревоги, передает портал
Kosovo online.
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.
"Три бронированных автомобиля подъехали к зданию муниципалитета. Двое служащих в сопровождении полиции без объяснения прошли мимо нашей сотрудницы и без всякой необходимости ногой открыли незакрытую на замок дверь в помещение муниципальной избирательной комиссии. Там также была наша сотрудница, испуганная ситуацией", - заявил порталу глава муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович, который добавил, что представитель министерства по местному самоуправлению говорил исключительно по-албански, а полицейский переводил.
"Он сказал, что новый служащий окружной избирательной комиссии будет теперь работать здесь с 8.00 до 16.00 каждый день. После этого они привели слесаря, и тот заменил замок на входе в помещение комиссии", - рассказал Вулович и добавил, что полиция перед зданием была вооружена автоматами.
Похожие ситуации повторились в муниципалитетах Лепосавич и Северная Косовска-Митровица
, где также слышны сирены воздушной тревоги, а граждане взволнованы.
Инциденты проходят во время саммита ЕС
- Западные Балканы в Албании
. Находящаяся наряду с лидерами Балканского региона и стран Евросоюза в Тиране
Османи заявила, что представляет самую проевропейскую нацию региона, и призвала Брюссель
скорее ввести безвизовый режим для Приштины
, а также поддержать заявку на вступление "республики" в ЕС.