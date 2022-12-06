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В Лутоне задержали мужчину, который бросил яйцо в сторону Карла III

В Лутоне задержали мужчину, который бросил яйцо в сторону Карла III - РИА Новости, 06.12.2022

В Лутоне задержали мужчину, который бросил яйцо в сторону Карла III

Молодой человек был задержан, после того как бросил яйцо в короля Великобритании Карла III, сообщает британская газета Sun со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:15

2022-12-06T18:15

2022-12-06T18:15

в мире

карл iii

великобритания

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Молодой человек был задержан, после того как бросил яйцо в короля Великобритании Карла III, сообщает британская газета Sun со ссылкой на местную полицию.Отмечается, что задержанному около 20 лет.Это уже не первый подобный случай с нынешним британским монархом. В ноябре в городе Йорке полиция задержала 23-летнего Патрика Телвелла - он бросил яйца в короля и королеву-консорта Камиллу. Позже нарушителя выпустили под залог, запретив ему носить яйца в общественных местах. Впрочем, по данным СМИ, это условие пришлось отменить, чтобы "метатель" смог выбираться в магазин за продуктами.

https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826297551.html

великобритания

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2022

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в мире, карл iii, великобритания