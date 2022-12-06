https://ria.ru/20221206/konsolidatsiya-1836571358.html
В Кремле заявили о консолидации России перед лицом внешнего давления
В Кремле заявили о консолидации России перед лицом внешнего давления - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле заявили о консолидации России перед лицом внешнего давления
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в России существует консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:00
2022-12-06T10:00
2022-12-06T10:25
россия
юрий ушаков
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в России существует консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего давления, что может стать основной для позиционирования страны на мировой арене как оплота традиционных ценностей."Задачи внешней политики России, конечно же, связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, связаны с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей, этических, семейных, патриотических - как бастион, если хотите, культурного и религиозного плюрализма. Для проведения такого курса у России есть хорошая основа - это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления", - сказал Ушаков на "Примаковских чтениях".Он подчеркнул, что преимуществами российской внешней политики всегда были и остаются "сбалансированность и многовекторность, честность, открытость, богатые традиции страновой и региональной дипломатии". По его словам, это стало особенно важным сейчас, когда "события 2022 года акцентировали реальные факторы силы в мировых делах". Ушаков также подчеркнул, что сегодня готовность готовность независимых государств готовы отстаивать свои интересы "не ослабевает, а растет".
https://ria.ru/20221116/soglasie-1831844777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, юрий ушаков, общество
Россия, Юрий Ушаков, Общество
10:00 06.12.2022 (обновлено: 10:25 06.12.2022)
В Кремле заявили о консолидации России перед лицом внешнего давления
Помощник Путина Ушаков заявил о консолидации элит и общества перед лицом внешнего давления
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в России существует консолидация элит и общества перед лицом беспрецедентного внешнего давления, что может стать основной для позиционирования страны на мировой арене как оплота традиционных ценностей.
"Задачи внешней политики России, конечно же, связаны с максимальным достижением целей национального развития страны и процветания экономики, связаны с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей, этических, семейных, патриотических - как бастион, если хотите, культурного и религиозного плюрализма. Для проведения такого курса у России есть хорошая основа - это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления", - сказал Ушаков на "Примаковских чтениях".
Он подчеркнул, что преимуществами российской внешней политики всегда были и остаются "сбалансированность и многовекторность, честность, открытость, богатые традиции страновой и региональной дипломатии". По его словам, это стало особенно важным сейчас, когда "события 2022 года акцентировали реальные факторы силы в мировых делах". Ушаков также подчеркнул, что сегодня готовность готовность независимых государств готовы отстаивать свои интересы "не ослабевает, а растет".