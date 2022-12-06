https://ria.ru/20221206/kiev-1836669900.html
Россия не наносила удары по Киеву 5 декабря
Россия не наносила удары по Киеву 5 декабря - РИА Новости, 06.12.2022
Россия не наносила удары по Киеву 5 декабря
ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 5 декабря в ходе массированной атаки на украинские военные и энергетические объекты, сообщили во вторник в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:37
2022-12-06T14:37
2022-12-06T15:32
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. ВС России не наносили ракетных ударов по Киеву 5 декабря в ходе массированной атаки на украинские военные и энергетические объекты, сообщили во вторник в Минобороны России.В ведомстве напомнили, что 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены."Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось", — сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина
14:37 06.12.2022 (обновлено: 15:32 06.12.2022)
Россия не наносила удары по Киеву 5 декабря
Минобороны: ракетные удары по Киеву не наносились 5 декабря, целью были военные объекты