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Отремонтированные к 650-летию Кирова дома занесут на интерактивную карту - РИА Новости, 06.12.2022
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Кировская область
https://ria.ru/20221206/karta-1836787353.html
Отремонтированные к 650-летию Кирова дома занесут на интерактивную карту
Отремонтированные к 650-летию Кирова дома занесут на интерактивную карту - РИА Новости, 06.12.2022
Отремонтированные к 650-летию Кирова дома занесут на интерактивную карту
Здания, которые планируется капитально отремонтировать к юбилею Кирова, нанесут на интерактивную карту, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:30
2022-12-06T19:30
кировская область
александр соколов
кировская область
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Здания, которые планируется капитально отремонтировать к юбилею Кирова, нанесут на интерактивную карту, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Губернатор Кировской области Александр Соколов во вторник провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. Среди вопросов обсудили ход капитального ремонта многоквартирных домов в историческом центре города.Депутат законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских рассказал членам оргкомитета, что проехал по всем адресам, где планируется провести капремонт, и отметил, что Фонд капремонта учел все замечания, в план ремонта включены дома на "красных линиях" в центре города. Это позволит значительно преобразить город к юбилею."Губернатор Кировской области поручил к следующему заседанию оргкомитета проработать механизм поведения ремонта в зданиях, которые являются бюджетными учреждениями и объектами культурного наследия, а также домов, не входящих в региональную программу капитального ремонта. Кроме того, глава региона поручил занести все дома, которые планируется капитально отремонтировать к юбилею города, на интерактивную карту, которая будет обновляться и дополняться", - подчеркивается в сообщении.
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александр соколов, кировская область, киров
Кировская область, Александр Соколов, Кировская область, Киров
19:30 06.12.2022
 
Отремонтированные к 650-летию Кирова дома занесут на интерактивную карту

Отремонтированные к 650-летию Кирова дома занесут на интерактивную карту

© Станислав Шаклеин / Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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Город Киров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Здания, которые планируется капитально отремонтировать к юбилею Кирова, нанесут на интерактивную карту, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Губернатор Кировской области Александр Соколов во вторник провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. Среди вопросов обсудили ход капитального ремонта многоквартирных домов в историческом центре города.
"Региональный Фонд капитального ремонта планирует провести капремонт в 216 многоквартирных домах Кирова. На сегодня в 22 домах ремонт выполнен полностью, для 90 домов заключены договоры на проведение ремонта. До конца года планируется заключить договоры на проведение капитального ремонта в отношении остальных домов", - говорится в сообщении.
Депутат законодательного собрания Кировской области Дмитрий Русских рассказал членам оргкомитета, что проехал по всем адресам, где планируется провести капремонт, и отметил, что Фонд капремонта учел все замечания, в план ремонта включены дома на "красных линиях" в центре города. Это позволит значительно преобразить город к юбилею.
"Губернатор Кировской области поручил к следующему заседанию оргкомитета проработать механизм поведения ремонта в зданиях, которые являются бюджетными учреждениями и объектами культурного наследия, а также домов, не входящих в региональную программу капитального ремонта. Кроме того, глава региона поручил занести все дома, которые планируется капитально отремонтировать к юбилею города, на интерактивную карту, которая будет обновляться и дополняться", - подчеркивается в сообщении.
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