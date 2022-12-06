https://ria.ru/20221206/gruz-1836600774.html
Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО
Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.12.2022
Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:52
2022-12-06T11:52
2022-12-06T11:52
липецкая область
игорь артамонов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой области.Там подчеркнули, что губернатор доставил большой гуманитарный груз – несколько автомобилей УАЗ, оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, продукты, тёплые зимние вещи, предметы первой необходимости."Кормят хорошо. Склады укомплектованы. Начали самостоятельно печь хлеб. Продовольствием обеспечены. Ребята даже просили пока не передавать посылки с продуктами", – рассказал Артамонов.Губернатор отметил, что за каждой семьёй мобилизованного закреплён социальный куратор и все возникающие вопросы оперативно решаются. А все личные просьбы, полученные от липчан, зафиксированы и будут выполнены."Мне понравился настрой наших ребят. Видно большое желание защищать свою страну и свои семьи. Испытал истинное чувство гордости за липецких парней. Обязательно приедем к ним ещё", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221206/spetstekhnika-1836595775.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой области.
Там подчеркнули, что губернатор доставил большой гуманитарный груз – несколько автомобилей УАЗ
, оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, продукты, тёплые зимние вещи, предметы первой необходимости.
"Кормят хорошо. Склады укомплектованы. Начали самостоятельно печь хлеб. Продовольствием обеспечены. Ребята даже просили пока не передавать посылки с продуктами", – рассказал Артамонов.
Губернатор отметил, что за каждой семьёй мобилизованного закреплён социальный куратор и все возникающие вопросы оперативно решаются. А все личные просьбы, полученные от липчан, зафиксированы и будут выполнены.
"Мне понравился настрой наших ребят. Видно большое желание защищать свою страну и свои семьи. Испытал истинное чувство гордости за липецких парней. Обязательно приедем к ним ещё", – сказал Артамонов.