https://ria.ru/20221206/gruz-1836600774.html

Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО

Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.12.2022

Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:52

2022-12-06T11:52

2022-12-06T11:52

липецкая область

игорь артамонов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой области.Там подчеркнули, что губернатор доставил большой гуманитарный груз – несколько автомобилей УАЗ, оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, продукты, тёплые зимние вещи, предметы первой необходимости."Кормят хорошо. Склады укомплектованы. Начали самостоятельно печь хлеб. Продовольствием обеспечены. Ребята даже просили пока не передавать посылки с продуктами", – рассказал Артамонов.Губернатор отметил, что за каждой семьёй мобилизованного закреплён социальный куратор и все возникающие вопросы оперативно решаются. А все личные просьбы, полученные от липчан, зафиксированы и будут выполнены."Мне понравился настрой наших ребят. Видно большое желание защищать свою страну и свои семьи. Испытал истинное чувство гордости за липецких парней. Обязательно приедем к ним ещё", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221206/spetstekhnika-1836595775.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)