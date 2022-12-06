Рейтинг@Mail.ru
Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221206/gruz-1836600774.html
Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО
Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.12.2022
Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:52
2022-12-06T11:52
липецкая область
игорь артамонов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836600871_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_09cd1e988fca5031543003b0433ba9c6.jpg
ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой области.Там подчеркнули, что губернатор доставил большой гуманитарный груз – несколько автомобилей УАЗ, оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, продукты, тёплые зимние вещи, предметы первой необходимости."Кормят хорошо. Склады укомплектованы. Начали самостоятельно печь хлеб. Продовольствием обеспечены. Ребята даже просили пока не передавать посылки с продуктами", – рассказал Артамонов.Губернатор отметил, что за каждой семьёй мобилизованного закреплён социальный куратор и все возникающие вопросы оперативно решаются. А все личные просьбы, полученные от липчан, зафиксированы и будут выполнены."Мне понравился настрой наших ребят. Видно большое желание защищать свою страну и свои семьи. Испытал истинное чувство гордости за липецких парней. Обязательно приедем к ним ещё", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221206/spetstekhnika-1836595775.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836600871_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_1ef61ac1cb8aa8c49bc92e1e36b2a39c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
11:52 06.12.2022
 

Глава Липецкой области привез гуманитарный груз липецким бойцам в зону СВО

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с липецкими военными в зоне проведения СВО
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с липецкими военными в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с липецкими военными в зоне проведения СВО
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военных, которые находятся в зоне проведения СВО, сообщил в пресс-службе правительства Липецкой области.
Там подчеркнули, что губернатор доставил большой гуманитарный груз – несколько автомобилей УАЗ, оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, продукты, тёплые зимние вещи, предметы первой необходимости.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
11:22Липецкая область
Липецкая область передала Донбассу спецтехнику
"Кормят хорошо. Склады укомплектованы. Начали самостоятельно печь хлеб. Продовольствием обеспечены. Ребята даже просили пока не передавать посылки с продуктами", – рассказал Артамонов.
Губернатор отметил, что за каждой семьёй мобилизованного закреплён социальный куратор и все возникающие вопросы оперативно решаются. А все личные просьбы, полученные от липчан, зафиксированы и будут выполнены.
"Мне понравился настрой наших ребят. Видно большое желание защищать свою страну и свои семьи. Испытал истинное чувство гордости за липецких парней. Обязательно приедем к ним ещё", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала