https://ria.ru/20221206/goszakaz-1836767498.html

Минкультуры работает над возвращением к госзаказу

Минкультуры работает над возвращением к госзаказу - РИА Новости, 06.12.2022

Минкультуры работает над возвращением к госзаказу

Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:33

2022-12-06T18:33

2022-12-06T18:33

культура

новости культуры

елена ямпольская

россия

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и поддержки талантов, воспитания творческой молодежи в духе традиционных ценностей" в ГД."Да, мы движемся в эту сторону", — сказала Преподобная, отвечая на вопрос председателя комитета ГД по культуре Елены Ямпольской о том, станет ли возвращение к госзаказам реальностью.Замминистра добавила, что хотя ведомство "глобально живет в разрезе" указа президента РФ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, там понимают, что ряд положений указа "должен сподвигнуть к конкретным действиям". Речь идет об отборе проектов и мероприятий, которые будут реализовываться и поддерживаться Минкультуры РФ."Департамент кинематографии и департамент государственной поддержки развития искусства уже разработали ряд критериев, которые лягут в основу отбора проектов, которым мы будем предоставлять поддержку", — сказала она.

https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, елена ямпольская, россия, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)