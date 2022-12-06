Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221206/goszakaz-1836767498.html
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу - РИА Новости, 06.12.2022
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу
Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:33
2022-12-06T18:33
культура
новости культуры
елена ямпольская
россия
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_4805bbafc89c66d904d575d724df2cf8.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и поддержки талантов, воспитания творческой молодежи в духе традиционных ценностей" в ГД."Да, мы движемся в эту сторону", — сказала Преподобная, отвечая на вопрос председателя комитета ГД по культуре Елены Ямпольской о том, станет ли возвращение к госзаказам реальностью.Замминистра добавила, что хотя ведомство "глобально живет в разрезе" указа президента РФ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, там понимают, что ряд положений указа "должен сподвигнуть к конкретным действиям". Речь идет об отборе проектов и мероприятий, которые будут реализовываться и поддерживаться Минкультуры РФ."Департамент кинематографии и департамент государственной поддержки развития искусства уже разработали ряд критериев, которые лягут в основу отбора проектов, которым мы будем предоставлять поддержку", — сказала она.
https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818711404_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9739cb48e3e5885a8289241610442a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, елена ямпольская, россия, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Елена Ямпольская, Россия, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
18:33 06.12.2022
 
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу

Надежда Преподобная: Минкультуры работает над возвращением к госзаказу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и поддержки талантов, воспитания творческой молодежи в духе традиционных ценностей" в ГД.
"Да, мы движемся в эту сторону", — сказала Преподобная, отвечая на вопрос председателя комитета ГД по культуре Елены Ямпольской о том, станет ли возвращение к госзаказам реальностью.
Замминистра добавила, что хотя ведомство "глобально живет в разрезе" указа президента РФ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, там понимают, что ряд положений указа "должен сподвигнуть к конкретным действиям". Речь идет об отборе проектов и мероприятий, которые будут реализовываться и поддерживаться Минкультуры РФ.
"Департамент кинематографии и департамент государственной поддержки развития искусства уже разработали ряд критериев, которые лягут в основу отбора проектов, которым мы будем предоставлять поддержку", — сказала она.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 13:12Культура
Минкультуры определило приоритетные для кинопроизводства темы на 2023 год
 
КультураНовости культурыЕлена ЯмпольскаяРоссияГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала