https://ria.ru/20221206/goszakaz-1836767498.html
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу - РИА Новости, 06.12.2022
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу
Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:33
2022-12-06T18:33
2022-12-06T18:33
культура
новости культуры
елена ямпольская
россия
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и поддержки талантов, воспитания творческой молодежи в духе традиционных ценностей" в ГД."Да, мы движемся в эту сторону", — сказала Преподобная, отвечая на вопрос председателя комитета ГД по культуре Елены Ямпольской о том, станет ли возвращение к госзаказам реальностью.Замминистра добавила, что хотя ведомство "глобально живет в разрезе" указа президента РФ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, там понимают, что ряд положений указа "должен сподвигнуть к конкретным действиям". Речь идет об отборе проектов и мероприятий, которые будут реализовываться и поддерживаться Минкультуры РФ."Департамент кинематографии и департамент государственной поддержки развития искусства уже разработали ряд критериев, которые лягут в основу отбора проектов, которым мы будем предоставлять поддержку", — сказала она.
https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, елена ямпольская, россия, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Елена Ямпольская, Россия, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкультуры работает над возвращением к госзаказу
Надежда Преподобная: Минкультуры работает над возвращением к госзаказу
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ работает над возвращением к госзаказу в культурной сфере, сообщила замминистра Надежда Преподобная на круглом столе на тему "Задачи выявления и поддержки талантов, воспитания творческой молодежи в духе традиционных ценностей" в ГД.
"Да, мы движемся в эту сторону", — сказала Преподобная, отвечая на вопрос председателя комитета ГД по культуре Елены Ямпольской о том, станет ли возвращение к госзаказам реальностью.
Замминистра добавила, что хотя ведомство "глобально живет в разрезе" указа президента РФ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, там понимают, что ряд положений указа "должен сподвигнуть к конкретным действиям". Речь идет об отборе проектов и мероприятий, которые будут реализовываться и поддерживаться Минкультуры РФ.
"Департамент кинематографии и департамент государственной поддержки развития искусства уже разработали ряд критериев, которые лягут в основу отбора проектов, которым мы будем предоставлять поддержку", — сказала она.