https://ria.ru/20221206/energopotreblenie-1836769953.html

В Ровненской области лимиты потребления энергии довели до 60 процентов

В Ровненской области лимиты потребления энергии довели до 60 процентов - РИА Новости, 06.12.2022

В Ровненской области лимиты потребления энергии довели до 60 процентов

Лимиты энергопотребления для потребителей Ровненской области Украины составляет 60% от нужного объема, к электричеству будут подключены в первую очередь объекты РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:35

2022-12-06T18:35

2022-12-06T18:35

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

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укрэнерго

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лимиты энергопотребления для потребителей Ровненской области Украины составляет 60% от нужного объема, к электричеству будут подключены в первую очередь объекты критической инфраструктуры, сообщила пресс-служба областной военной администрации.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления."Всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии от "Укрэнерго". Для Ровненской области - это 60% потребности. В первую очередь электроснабжением обеспечиваются сети, к которым присоединены объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.В свою очередь АО "Ровнооблэнерго" обнародовало на сайте "графики вероятных отключений" - почасовые ограничения энергии, которые будут применяться только в случае команды от НЭК "Укрэнерго" при необходимости сбалансировать энергосистему. В компании отметили, что в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика. В этой связи может изменяться и продолжительность отключений.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.

https://ria.ru/20221206/produkty-1836721596.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, денис шмыгаль, ровненская область, украина, россия, укрэнерго