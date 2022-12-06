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Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка

Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 06.12.2022

Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка

Два человека погибли, 10 пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:49

2022-12-06T15:49

2022-12-06T15:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Два человека погибли, 10 пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского района Донецка погибли два человека, число раненых возросло до 10 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Город в дыму, или Донецк после серии ударов "Градами" Город в дыму, или Донецк после серии ударов "Градами" 2022-12-06T15:49 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина