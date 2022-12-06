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Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка
Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 06.12.2022
Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка
Два человека погибли, 10 пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:49
2022-12-06T15:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Два человека погибли, 10 пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского района Донецка погибли два человека, число раненых возросло до 10 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
донецк
донецкая народная республика
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Город в дыму, или Донецк после серии ударов "Градами"
Город в дыму, или Донецк после серии ударов "Градами"
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
15:49 06.12.2022
 
Два человека погибли при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка

Штаб ДНР сообщил о двух погибших и десяти пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Два человека погибли, 10 пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) Ворошиловского района Донецка погибли два человека, число раненых возросло до 10 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Пожарные тушат загоревшуюся машину после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

Пожарные тушат возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали автомобили.

Посеченный осколками автомобиль после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

Возгорание после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

Горящая машина после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Позже пожар ликвидировали.

Пожарный тушит возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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