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Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836666592.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек - РИА Новости, 06.12.2022
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек
Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:28
2022-12-06T14:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил о четырех мирных жителях, раненных при обстреле центра Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
донецк
донецкая народная республика
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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
2022-12-06T14:28
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14:28 06.12.2022
 
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек

Штаб ДНР сообщил о семерых пострадавших при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил о четырех мирных жителях, раненных при обстреле центра Донецка.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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