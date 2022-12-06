https://ria.ru/20221206/donetsk-1836666592.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек - РИА Новости, 06.12.2022
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек
Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:28
2022-12-06T14:28
2022-12-06T14:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил о четырех мирных жителях, раненных при обстреле центра Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
2022-12-06T14:28
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек
Штаб ДНР сообщил о семерых пострадавших при обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил о четырех мирных жителях, раненных при обстреле центра Донецка.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".