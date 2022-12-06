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Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек

Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек - РИА Новости, 06.12.2022

Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Донецка выросло до семи человек

Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:28

2022-12-06T14:28

2022-12-06T14:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле центрального Донецка украинскими войсками возросло до семи, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил о четырех мирных жителях, раненных при обстреле центра Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до семи человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".

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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка Последствия атаки ВСУ в центре Донецка 2022-12-06T14:28 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео