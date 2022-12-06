https://ria.ru/20221206/derevya-1836815140.html

Французские СМИ начали публиковать памятки по срубу деревьев для обогрева

Французские СМИ начали публиковать памятки по срубу деревьев для обогрева - РИА Новости, 06.12.2022

Французские СМИ начали публиковать памятки по срубу деревьев для обогрева

Французские СМИ начали публиковать рекомендации по срубу деревьев для обогрева зимой на фоне подорожания энергоресурсов и вероятных отключений электричества в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:14

2022-12-06T22:14

2022-12-06T22:14

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ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Французские СМИ начали публиковать рекомендации по срубу деревьев для обогрева зимой на фоне подорожания энергоресурсов и вероятных отключений электричества в стране.Телеканал BFMTV во вторник выпустил материал со сводом правил по самостоятельному срубу деревьев на фоне значительного подорожания дров. Как отмечает СМИ, цена кубометра дров выросла с 65 до 90 евро, и многие домохозяйства больше не могут себе их позволить.Отмечается, что срубать можно лишь деревья диаметром более 35 см и только в общинных лесах согласно выделенной квоте. За сруб более молодых деревьев возможен штраф размером в 1500 евро."Полностью запрещено забирать упавшие деревья, так как они служат для регенерации почвы, также спиленные деревья запрещено продавать", - уточняет телеканал, напоминая, однако, о том, что рубить деревья – опасное занятие и необходимо использовать средства защиты.Телеканал TF1 сообщал о том, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить себе запас дров, необходимо заплатить налог в 52 евро. Как отмечает СМИ, каждый четвертый француз зимой обогревается с помощью дров, а в этом году число частных лиц, отправляющихся в лес за дровами, удвоилось. СМИ напоминает, что срубать можно лишь деревья, отмеченные Национальным управлением лесов Франции (ONF).Ранее СМИ сообщали, что спрос на дрова во Франции вырос на 50%, а доставка занимает от 3 до 6 месяцев. Производители отмечают, что могут ограничить доставки одним кубометром дров на домохозяйство, если окажутся не в состоянии удовлетворить спрос.На прошлой неделе французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов. В пятницу, 9 декабря власти проведут тестовое отключение электричества в ряде регионов страны.После начала специальной военной операции РФ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221202/frantsiya-1835806554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция, россия, европа