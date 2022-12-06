https://ria.ru/20221206/bolnitsa-1836817058.html

ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено

ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено - РИА Новости, 06.12.2022

ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено

Украинские войска обстреляли больницу в Горловке в ДНР, медучреждение обесточено, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:31

2022-12-06T22:31

2022-12-06T22:36

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

вооруженные силы украины

иван приходько

донецкая народная республика

калининский район

стирол

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Горловке в ДНР, медучреждение обесточено, сообщил мэр города Иван Приходько."Под обстрел украинских вооруженных формирований попала Городская больница № 3 (Калининский район Горловки)! Предварительно - отделение пульмонологии. Больница обесточена", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 21.15, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Также в 21.10 был обстрелян поселок Каштановое. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, вооруженные силы украины, иван приходько, донецкая народная республика, калининский район, стирол