https://ria.ru/20221206/bolnitsa-1836817058.html
ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено
ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено - РИА Новости, 06.12.2022
ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено
Украинские войска обстреляли больницу в Горловке в ДНР, медучреждение обесточено, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:31
2022-12-06T22:31
2022-12-06T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
иван приходько
донецкая народная республика
калининский район
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Горловке в ДНР, медучреждение обесточено, сообщил мэр города Иван Приходько."Под обстрел украинских вооруженных формирований попала Городская больница № 3 (Калининский район Горловки)! Предварительно - отделение пульмонологии. Больница обесточена", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 21.15, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Также в 21.10 был обстрелян поселок Каштановое. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, вооруженные силы украины, иван приходько, донецкая народная республика, калининский район, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Стирол
22:31 06.12.2022 (обновлено: 22:36 06.12.2022)
ВСУ обстреляли больницу в Горловке, медучреждение обесточено
Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли больницу в городе, медучреждение обесточено