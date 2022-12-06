https://ria.ru/20221206/bolgariya-1836621228.html

В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом

В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом - РИА Новости, 06.12.2022

В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом

В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет издание Novinite. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:36

2022-12-06T12:36

2022-12-06T15:14

болгария

россия

элеонора митрофанова

в мире

московский патриархат

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет издание Novinite."Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии", — говорится в публикации. Там уточняется, что, помимо митрополита Антония, на литургии присутствовали посол России в Софии Элеонора Митрофанова и лидер партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков.Собравшиеся выкрикивают антироссийские лозунги. У входа в храм стоят полицейские.В российском посольстве заявили РИА Новости, что это сообщение "немножечко преувеличено".Об угрозах Митрофановой речи также не идет, добавил собеседник агентства."Там просто напротив церкви были выставлены люди с плакатами и флагами, но не более <…> там оно не так все страшно, как малюют", — заключили в посольстве.Позже сама Элеонора Митрофанова рассказала, что на месте были полицейские и опасности инцидент не представлял. По ее словам, протестующие пытались помешать литургии и не пропускали посольскую машину, но посол смогла уехать на другом авто.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/bolgariya-1829051951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

болгария, россия, элеонора митрофанова, в мире, московский патриархат