https://ria.ru/20221206/bolgariya-1836621228.html
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом - РИА Новости, 06.12.2022
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом
В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет издание Novinite. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:36
2022-12-06T12:36
2022-12-06T15:14
болгария
россия
элеонора митрофанова
в мире
московский патриархат
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет издание Novinite."Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии", — говорится в публикации. Там уточняется, что, помимо митрополита Антония, на литургии присутствовали посол России в Софии Элеонора Митрофанова и лидер партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков.Собравшиеся выкрикивают антироссийские лозунги. У входа в храм стоят полицейские.В российском посольстве заявили РИА Новости, что это сообщение "немножечко преувеличено".Об угрозах Митрофановой речи также не идет, добавил собеседник агентства."Там просто напротив церкви были выставлены люди с плакатами и флагами, но не более <…> там оно не так все страшно, как малюют", — заключили в посольстве.Позже сама Элеонора Митрофанова рассказала, что на месте были полицейские и опасности инцидент не представлял. По ее словам, протестующие пытались помешать литургии и не пропускали посольскую машину, но посол смогла уехать на другом авто.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/bolgariya-1829051951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, россия, элеонора митрофанова, в мире, московский патриархат
Болгария, Россия, Элеонора Митрофанова, В мире, Московский Патриархат
12:36 06.12.2022 (обновлено: 15:14 06.12.2022)
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом и митрополитом
В Болгарии протестующие заблокировали храм с послом Митрофановой и митрополитом Антонием
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет издание Novinite
.
"Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
заблокировали русскую церковь в центре Софии", — говорится в публикации.
Там уточняется, что, помимо митрополита Антония, на литургии присутствовали посол России в Софии Элеонора Митрофанова
и лидер партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков.
Собравшиеся выкрикивают антироссийские лозунги. У входа в храм стоят полицейские.
В российском посольстве заявили РИА Новости, что это сообщение "немножечко преувеличено".
"Действительно, там была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому что цель приезда митрополита Антония — участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии", — пояснили в дипмиссии.
Об угрозах Митрофановой речи также не идет, добавил собеседник агентства.
"Там просто напротив церкви были выставлены люди с плакатами и флагами, но не более <…> там оно не так все страшно, как малюют", — заключили в посольстве.
Позже сама Элеонора Митрофанова рассказала, что на месте были полицейские и опасности инцидент не представлял. По ее словам, протестующие пытались помешать литургии и не пропускали посольскую машину, но посол смогла уехать на другом авто.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.