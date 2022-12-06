https://ria.ru/20221206/bezopasnost-1836781158.html
МИД заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по безопасности
МИД заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по безопасности - РИА Новости, 06.12.2022
МИД заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по безопасности
Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если и когда там будет готовность, но просить сама о нем не будет, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:05
2022-12-06T19:05
2022-12-06T22:13
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
договор снв-3
нато
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если и когда там будет готовность, но просить сама о нем не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.Оценивая слова Макрона, Рябков отметил, что с другой стороны определенные сигналы звучали уже и из Вашингтона, а также со стороны высших должностных лиц европейской внешнеполитической службы, "которые "обнуляют" такого рода заявления (Макрона - ред.)"."Здесь тоже ничего удивительного: повторяется некое хождение по кругу, бесплодное в значительной мере, которое по сути продолжалось и в прошлом году, и до этого", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".Он напомнил, что концептуально идея гарантий безопасности - формализации подхода к безопасности как равной и неделимой для всех была оформлена Москвой в начале 2000-х годов, когда РФ разрабатывала и продвигала идею Договора о европейской безопасности.В прошлом году эта работа "кульминировала в проектах соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности", добавил Рябков."Запад ушел от реального диалога на эту тему, по сути дела отринул и отверг эти предложения. То, что сейчас кто-то к ним возвращается, свидетельствует, в общем-то, о здравомыслии некоторых политиков, их умении воспринимать определенные сигналы с нашей стороны. Но, еще раз, доминирующий тренд на коллективном Западе сейчас, как я понимаю, совершенно не в пользу реализации подобного рода идей", - заявил Рябков."Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но, как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим. Люди должны сделать выводы из происходящего собственные. И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет", - заключил он.
https://ria.ru/20221206/borrel-1836566233.html
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, договор снв-3, нато, эммануэль макрон
Россия, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Договор СНВ-3, НАТО, Эммануэль Макрон
19:05 06.12.2022 (обновлено: 22:13 06.12.2022)
МИД заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по безопасности
Замглавы МИД Рябков: Россия готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если и когда там будет готовность, но просить сама о нем не будет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.
Оценивая слова Макрона, Рябков отметил, что с другой стороны определенные сигналы звучали уже и из Вашингтона, а также со стороны высших должностных лиц европейской внешнеполитической службы, "которые "обнуляют" такого рода заявления (Макрона - ред.)".
"Здесь тоже ничего удивительного: повторяется некое хождение по кругу, бесплодное в значительной мере, которое по сути продолжалось и в прошлом году, и до этого", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".
Он напомнил, что концептуально идея гарантий безопасности - формализации подхода к безопасности как равной и неделимой для всех была оформлена Москвой в начале 2000-х годов, когда РФ разрабатывала и продвигала идею Договора о европейской безопасности.
В прошлом году эта работа "кульминировала в проектах соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности", добавил Рябков.
"Запад ушел от реального диалога на эту тему, по сути дела отринул и отверг эти предложения. То, что сейчас кто-то к ним возвращается, свидетельствует, в общем-то, о здравомыслии некоторых политиков, их умении воспринимать определенные сигналы с нашей стороны. Но, еще раз, доминирующий тренд на коллективном Западе сейчас, как я понимаю, совершенно не в пользу реализации подобного рода идей", - заявил Рябков.
"Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но, как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим. Люди должны сделать выводы из происходящего собственные. И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет", - заключил он.