https://ria.ru/20221206/aerozol-1836717178.html

В Рязанской области открыли производство аэрозольной продукции

В Рязанской области открыли производство аэрозольной продукции - РИА Новости, 06.12.2022

В Рязанской области открыли производство аэрозольной продукции

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в запуске производства аэрозольной продукции, о реализации проекта стороны договорились на... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:22

2022-12-06T16:22

2022-12-06T16:22

рязанская область

рязанская область

павел малков

россия

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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в запуске производства аэрозольной продукции, о реализации проекта стороны договорились на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что проект по производству карманных зажигалок и туристических газовых баллонов реализуется в два этапа компанией "НИКА Аэрозоль". Предполагается, что к 2026 году объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Будет создано 150 рабочих мест. На первом этапе предприятием ежегодно будет производиться порядка 24 миллионов газовых картриджей, 30 миллионов жестяных баллонов, 72 миллиона пьезозажигалок и 12 миллионов единиц бытовой химии. В последующем на базе индустриального парка "Рязанский" инвестор планирует расширение производственных мощностей в два раза."Запуск нового предприятия – хорошее событие для рязанской экономики. О реализации этого проекта мы договорились в этом году на Петербургском форуме. Сегодня проект успешно воплощен в жизнь. Предприятие не зависит от импортного сырья и комплектующих. Это очень важно для стабильной и успешной работы", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20221201/malkov-1835707810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязанская область, павел малков, россия