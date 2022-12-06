https://ria.ru/20221206/aerozol-1836717178.html
В Рязанской области открыли производство аэрозольной продукции
В Рязанской области открыли производство аэрозольной продукции - РИА Новости, 06.12.2022
В Рязанской области открыли производство аэрозольной продукции
Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в запуске производства аэрозольной продукции, о реализации проекта стороны договорились на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:22
2022-12-06T16:22
2022-12-06T16:22
рязанская область
рязанская область
павел малков
россия
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РЯЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в запуске производства аэрозольной продукции, о реализации проекта стороны договорились на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что проект по производству карманных зажигалок и туристических газовых баллонов реализуется в два этапа компанией "НИКА Аэрозоль". Предполагается, что к 2026 году объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Будет создано 150 рабочих мест. На первом этапе предприятием ежегодно будет производиться порядка 24 миллионов газовых картриджей, 30 миллионов жестяных баллонов, 72 миллиона пьезозажигалок и 12 миллионов единиц бытовой химии. В последующем на базе индустриального парка "Рязанский" инвестор планирует расширение производственных мощностей в два раза."Запуск нового предприятия – хорошее событие для рязанской экономики. О реализации этого проекта мы договорились в этом году на Петербургском форуме. Сегодня проект успешно воплощен в жизнь. Предприятие не зависит от импортного сырья и комплектующих. Это очень важно для стабильной и успешной работы", - цитирует слова Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20221201/malkov-1835707810.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рязанская область, павел малков, россия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Россия
В Рязанской области открыли производство аэрозольной продукции
Глава Рязанской области Малков принял участие в запуске производства аэрозольной продукции