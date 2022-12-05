Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСистемы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях аномального похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На территории столичного региона установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы. По прогнозу, она сохранится еще несколько дней. В соответствии с утвержденными графиками усилен контроль соблюдения параметров работы тепловых сетей. В настоящее время все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать для ликвидации возможных происшествий.
"В условиях аномально низких температур регулярно проводится противогололедная обработка дорог, тротуаров и общественных пространств для предотвращения образования скользкости. Особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.