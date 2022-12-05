Рейтинг@Mail.ru
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221205/zhizneobespechenie-1836417911.html
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода - РИА Новости, 05.12.2022
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода
Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях аномального похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:42
2022-12-05T14:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836419098_0:379:2914:2018_1920x0_80_0_0_ede44cc0c7ac7b5b178c3889e943475f.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях аномального похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать для ликвидации возможных происшествий."В условиях аномально низких температур регулярно проводится противогололедная обработка дорог, тротуаров и общественных пространств для предотвращения образования скользкости. Особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.
https://realty.ria.ru/20221201/bkl-1835313313.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836419098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a401fe1b4ac9bcdc2d96abd50571c329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:42 05.12.2022
 

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСистемы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях аномального похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На территории столичного региона установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы. По прогнозу, она сохранится еще несколько дней. В соответствии с утвержденными графиками усилен контроль соблюдения параметров работы тепловых сетей. В настоящее время все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать для ликвидации возможных происшествий.
"В условиях аномально низких температур регулярно проводится противогололедная обработка дорог, тротуаров и общественных пространств для предотвращения образования скользкости. Особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.
Открытие участка Большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Большая кольцевая: как преображается Москва возле новых станций метро
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала