https://ria.ru/20221205/zhizneobespechenie-1836417911.html

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода - РИА Новости, 05.12.2022

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода

Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях аномального похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:42

2022-12-05T14:42

2022-12-05T14:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836419098_0:379:2914:2018_1920x0_80_0_0_ede44cc0c7ac7b5b178c3889e943475f.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме в условиях аномального похолодания, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать для ликвидации возможных происшествий."В условиях аномально низких температур регулярно проводится противогололедная обработка дорог, тротуаров и общественных пространств для предотвращения образования скользкости. Особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В уборке задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.

https://realty.ria.ru/20221201/bkl-1835313313.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, комплекс городского хозяйства москвы