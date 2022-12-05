https://ria.ru/20221205/zhitomir-1836480022.html
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2022
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии
Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:33
2022-12-05T17:33
2022-12-05T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
житомир
украина
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали об ударах по объектам критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
житомир
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_396:349:1744:1360_1920x0_80_0_0_062cf5cfb11a3b890c50238bb59d2ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомир, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Украина, Укрэнерго
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии
Городской глава Сухомлин: большая часть Житомира осталась без электроэнергии
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин.
"Ситуация сложная, большая часть Житомира остается без электроэнергии. После воздушной тревоги ситуация будет более понятной", - заявил Сухомлин в видеообращении на своей странице Facebook*.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго
" сообщали об ударах по объектам критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская