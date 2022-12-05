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Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/zhitomir-1836480022.html
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2022
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии
Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:33
2022-12-05T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
житомир
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали об ударах по объектам критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
житомир
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в мире, житомир, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Украина, Укрэнерго
17:33 05.12.2022
 
Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии

Городской глава Сухомлин: большая часть Житомира осталась без электроэнергии

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередач на Украине
Линии электропередач на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередач на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин.
"Ситуация сложная, большая часть Житомира остается без электроэнергии. После воздушной тревоги ситуация будет более понятной", - заявил Сухомлин в видеообращении на своей странице Facebook*.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали об ударах по объектам критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирУкраинаУкрэнерго
 
 
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