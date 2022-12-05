https://ria.ru/20221205/zhitomir-1836480022.html

Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии

Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии - РИА Новости, 05.12.2022

Большая часть украинского Житомира осталась без электроэнергии

Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:33

2022-12-05T17:33

2022-12-05T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

житомир

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Большая часть Житомира на Украине осталась без электроэнергии, сообщил в понедельник городской глава Сергей Сухомлин.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали об ударах по объектам критической инфраструктуры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

житомир

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, житомир, украина, укрэнерго