https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836445926.html

Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах

Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах - РИА Новости, 05.12.2022

Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах

Взрывы прогремели в понедельник в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:00

2022-12-05T16:00

2022-12-05T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.Ранее в понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщали о работе ПВО и звуках взрывов."В Запорожье прогремело несколько взрывов. Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде", - написал Куртев в своем Telegram-каналеУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

запорожье

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, украина, вооруженные силы рф