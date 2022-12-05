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Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836445926.html
Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах
Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах - РИА Новости, 05.12.2022
Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах
Взрывы прогремели в понедельник в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:00
2022-12-05T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.Ранее в понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщали о работе ПВО и звуках взрывов."В Запорожье прогремело несколько взрывов. Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде", - написал Куртев в своем Telegram-каналеУдары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, запорожье, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Вооруженные силы РФ
16:00 05.12.2022
 
Власти города Запорожье сообщили о нескольких взрывах

Секретарь горсовета Запорожья Куртев сообщил о нескольких взрывах в городе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Ранее в понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов сообщали о работе ПВО и звуках взрывов.
"В Запорожье прогремело несколько взрывов. Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде", - написал Куртев в своем Telegram-канале
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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