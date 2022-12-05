https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836299787.html

В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов

В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов - РИА Новости, 05.12.2022

В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов

Российские войска нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье, сообщил в Telegram член главного совета... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:28

2022-12-05T02:28

2022-12-05T04:49

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье, сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов."По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны", — уточнил он.Как заявил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, под ударом якобы оказались объекты промышленной и энергетической инфраструктуры."Повреждено одно из частных предприятий", — написал Куртев.Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов в этом населенном пункте.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html

запорожье

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запорожье, киев, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов