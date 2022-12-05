https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836299787.html
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов - РИА Новости, 05.12.2022
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов
Российские войска нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье, сообщил в Telegram член главного совета... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T02:28
2022-12-05T02:28
2022-12-05T04:49
специальная военная операция на украине
запорожье
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вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье, сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов."По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны", — уточнил он.Как заявил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, под ударом якобы оказались объекты промышленной и энергетической инфраструктуры."Повреждено одно из частных предприятий", — написал Куртев.Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов в этом населенном пункте.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
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запорожье, киев, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
02:28 05.12.2022 (обновлено: 04:49 05.12.2022)
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов
Рогов заявил, что целью ночного удара по Запорожью стали склады боеприпасов Украины