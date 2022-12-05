Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836299787.html
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов - РИА Новости, 05.12.2022
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов
Российские войска нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье, сообщил в Telegram член главного совета... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T02:28
2022-12-05T04:49
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822932055_0:161:3289:2011_1920x0_80_0_0_413d84d853bbd3004952204876b15f02.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье, сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов."По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны", — уточнил он.Как заявил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, под ударом якобы оказались объекты промышленной и энергетической инфраструктуры."Повреждено одно из частных предприятий", — написал Куртев.Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов в этом населенном пункте.Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20221203/zaporozhe-1836107378.html
запорожье
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822932055_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_6e15013208fdc0201c15f0f696bb077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, киев, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
02:28 05.12.2022 (обновлено: 04:49 05.12.2022)
 
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов

Рогов заявил, что целью ночного удара по Запорожью стали склады боеприпасов Украины

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских военных в Запорожье, сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны", — уточнил он.
Как заявил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, под ударом якобы оказались объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.
"Повреждено одно из частных предприятий", — написал Куртев.
Ранее местные СМИ сообщали о звуках взрывов в этом населенном пункте.
Российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 16:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска по ночам завозят технику в Запорожье, заявил Рогов
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала