https://ria.ru/20221205/yazyk-1836428321.html

Литва не планирует запрещать изучение русского языка в школах

Литва не планирует запрещать изучение русского языка в школах - РИА Новости, 05.12.2022

Литва не планирует запрещать изучение русского языка в школах

Власти Литвы не приняли решения по примеру Латвии запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:08

2022-12-05T15:08

2022-12-05T15:08

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Литвы не приняли решения по примеру Латвии запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается, за прошедший год число литовских школьников, изучающих русский, уменьшилось на 8,6%, сообщил советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас."Такого решения, что в школах вообще не останется русского языка, сейчас нет. Как я уже упоминал, русский язык сам по себе понемногу в школах исчезает. Мы надеемся и обсуждаем, что с начала следующего учебного года количество шестиклассников, которые выбирают русский язык, уменьшится на 15-20%", - сказал Лукас в эфире Литовского радио.Он напомнил, что в Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет. Ранее министерство публиковало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1800."Еще в прошлом году русский язык как второй иностранный учили 77% всех школьников страны. За семь лет это число уменьшилось на 4%, то есть с 81%. А только за прошлый год число выбравших русский язык шестиклассников уменьшилось на 8,6%. То есть в этом году учить русский язык выбрали 68% шестиклассников. Это почти на 9% меньше, чем учили до сих пор", - сказал Лукас.По его словам, на следующий год министерство будет выделять поощрительные стипендии только тем студентам педагогических отделений, кто выберет немецкий или французский язык, и что педагогов русского языка будут пытаться переквалифицировать в педагогов других предметов, которых не хватает в школах."Популярность русского языка в нашей стране естественным образом уменьшается. Понемногу уменьшается и количество учителей русского языка. Учителя именно русского языка старше педагогов по всем остальным предметам. Сейчас у нас 800 учителей русского языка, 299 учителей немецкого и 120 учителей французского, которые работают в школах. Надо заметить, что учителей русского языка и готовят меньше всех - в этом году только девять студентов поступили, чтобы обучаться на педагогов по русскому языку", - сказал Лукас.Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1835086174.html

https://ria.ru/20221202/snouden-1835865555.html

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