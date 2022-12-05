https://ria.ru/20221205/vzryvy-1836301248.html

Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти

Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти - РИА Новости, 05.12.2022

Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти

Несколько мощных взрывов произошли в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале . РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T03:31

2022-12-05T03:31

2022-12-05T03:31

специальная военная операция на украине

александр вилкул

кривой рог

украина

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Несколько мощных взрывов произошли в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале ."Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов... Последствия устанавливаются", - написал он.

https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836299787.html

кривой рог

украина

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александр вилкул, кривой рог, украина