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Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/vzryvy-1836301248.html
Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти
Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти - РИА Новости, 05.12.2022
Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти
Несколько мощных взрывов произошли в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале . РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T03:31
2022-12-05T03:31
специальная военная операция на украине
александр вилкул
кривой рог
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Несколько мощных взрывов произошли в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале ."Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов... Последствия устанавливаются", - написал он.
https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836299787.html
кривой рог
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александр вилкул, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина
03:31 05.12.2022
 
Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти

Глава администрации Кривого Рога: в городе произошли несколько мощных взрывов

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Несколько мощных взрывов произошли в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале .
"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов... Последствия устанавливаются", - написал он.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
02:28Специальная военная операция на Украине
В Запорожье заявили об ударах по украинским складам боеприпасов
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ВилкулКривой РогУкраина
 
 
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