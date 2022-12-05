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Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти
Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти - РИА Новости, 05.12.2022
Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти
Несколько мощных взрывов произошли в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале . РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T03:31
2022-12-05T03:31
2022-12-05T03:31
специальная военная операция на украине
александр вилкул
кривой рог
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Несколько мощных взрывов произошли в Кривом Роге на Украине, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале ."Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов... Последствия устанавливаются", - написал он.
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александр вилкул, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина
Несколько взрывов произошли в Кривом Роге, заявили местные власти
Глава администрации Кривого Рога: в городе произошли несколько мощных взрывов