https://ria.ru/20221205/vzryv-1836479444.html

Мэр Ярославля: жильцы пострадавшего от взрыва газа дома вернутся в квартиры

Мэр Ярославля: жильцы пострадавшего от взрыва газа дома вернутся в квартиры - РИА Новости, 05.12.2022

Мэр Ярославля: жильцы пострадавшего от взрыва газа дома вернутся в квартиры

Проживание в пострадавшем от взрыва газа доме в Ярославле, согласно заключению строительной организации, возможно, жильцы двух подъездов смогут вернуться в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:31

2022-12-05T17:31

2022-12-05T17:31

происшествия

ярославль

россия

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Проживание в пострадавшем от взрыва газа доме в Ярославле, согласно заключению строительной организации, возможно, жильцы двух подъездов смогут вернуться в квартиры после восстановления подачи воды и тепла, еще в одном требуется серьезный ремонт, сообщил журналистам мэр Артем Молчанов.Как сообщало ГУМЧС РФ по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял губернатор. СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)."Там три подъезда, второй и третий подъезд менее пострадали от ситуации, которая сложилась. У нас есть заключение строительной организации о том, что строительная конструкция соответствует возможности там проживания. Но сейчас самое важное, чтобы там работала система тепло- и водоснабжения. Строители, наше коммунальное хозяйство занимается сейчас вопросами восстановления теплоснабжения. И к шести часам вечера у нас будет точно понятно. Мы со всеми жителями, кто сейчас находится в пункте временного размещения, встречаемся... И если отопление работает, вода работает, все подключены системы, мы, соответственно, решаем вопросы по их заселению", - сказал Молчанов.Он отметил, что в случае, если системы восстановить к вечеру не успеют, то "система пунктов временного размещения готова к тому, чтобы сегодня обеспечить нормальную ночевку и питание"."Я могу точно сказать, что сегодня с первым подъездом решить вопрос с заселением не сможем, потому что там требуются серьезные строительные работы. Здесь мы решаем вопрос по маневренному фонду", - уточнил Молчанов.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836444662.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

ярославль

россия

ярославская область

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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)