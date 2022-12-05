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В Воронежской области начали проверку после взрыва газа в общежитии - РИА Новости, 05.12.2022
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В Воронежской области начали проверку после взрыва газа в общежитии
В Воронежской области начали проверку после взрыва газа в общежитии - РИА Новости, 05.12.2022
В Воронежской области начали проверку после взрыва газа в общежитии
Прокуратура начала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в трехэтажном доме в поселке Кантемировка под Воронежем, где пострадал один человек, сообщило... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:56
2022-12-05T15:56
происшествия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в трехэтажном доме в поселке Кантемировка под Воронежем, где пострадал один человек, сообщило надзорное ведомство региона.В Кантемировке на юге Воронежской области в трехэтажном жилом доме из-за разгерметизации газового баллона было выбито несколько стекол, пострадал один человек. Состояние пострадавшего оценивалось как средней степени тяжести, медицинская помощь ему была оказана на месте. Как информировало ГУМЧС по региону, в дальнейшего горения не произошло, несущие конструкции здания не нарушены.Прокуратура уточняет, что инцидент произошел в 12.40 мск в трехэтажном общежитии по улице Советской. Пострадавшим, как отмечает надзорное ведомство, оказался 69-летний местный житель, получивший "незначительные ожоги"."По предварительным данным, общежитие не газифицировано, в одной из комнат первого этажа был установлен газовый баллон... Прокуратурой Кантемировского района организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Власти региона отмечают, что причина ЧП "исключительно в бытовой плоскости". По их словам, ситуация под контролем, жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836372956.html
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происшествия, воронежская область, воронеж, советский
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Советский
15:56 05.12.2022
 
В Воронежской области начали проверку после взрыва газа в общежитии

Воронежская прокуратура начала проверку после взрыва газа в общежитии в Кантемировке

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в трехэтажном доме в поселке Кантемировка под Воронежем, где пострадал один человек, сообщило надзорное ведомство региона.
В Кантемировке на юге Воронежской области в трехэтажном жилом доме из-за разгерметизации газового баллона было выбито несколько стекол, пострадал один человек. Состояние пострадавшего оценивалось как средней степени тяжести, медицинская помощь ему была оказана на месте. Как информировало ГУМЧС по региону, в дальнейшего горения не произошло, несущие конструкции здания не нарушены.
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Прокуратура уточняет, что инцидент произошел в 12.40 мск в трехэтажном общежитии по улице Советской. Пострадавшим, как отмечает надзорное ведомство, оказался 69-летний местный житель, получивший "незначительные ожоги".
"По предварительным данным, общежитие не газифицировано, в одной из комнат первого этажа был установлен газовый баллон... Прокуратурой Кантемировского района организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Власти региона отмечают, что причина ЧП "исключительно в бытовой плоскости". По их словам, ситуация под контролем, жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.
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