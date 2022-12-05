02:55 05.12.2022 (обновлено: 08:19 05.12.2022)
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
Двое пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа и последующем частичном обрушении пятиэтажного дома в Нижневартовске, которых силами санавиации перевезли в Сургут, получили ожоги порядка 90% тела, сообщил глава депздрава Югры Алексей Добровольский.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
"Два пациента 72 и 76 лет с ожогами более 85-90% общей поверхности тела госпитализированы в реанимационное отделение нижневартовской больницы и далее санитарной авиацией перевезены в ожоговый центр в Сургут, там продолжают лечение в реанимации", - сказал Добровольский в ходе экстренного заседания с участием губернатора региона Натальей Комаровой.
Он добавил, что на стационарном лечении в Нижневартовске находятся пациентки 45 и 19 лет - мама и дочь. Состояние 45-летней женщины оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, она находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и ожогом нижних конечностей. Пациентка 19 лет с сотрясением головного мозга находится в состоянии ближе к удовлетворительному, отметил Добровольский. Ещё одной пациентке с ушибами верхних конечностей и лица, по его словам, помощь оказана амбулаторно.
Глава депздрава добавил, что у одной из жительниц дома произошёл гипертонический криз, она госпитализирована в кардиологическое отделение.