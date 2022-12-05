https://ria.ru/20221205/vzryv-1836300541.html

Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела

Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела - РИА Новости, 05.12.2022

Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела

Двое пострадавших при взрыве газа и последующем частичном обрушении пятиэтажного дома в Нижневартовске, которых силами санавиации перевезли в Сургут, получили... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:55

2022-12-05T02:55

2022-12-05T08:19

происшествия

здоровье - общество

наталья комарова

нижневартовск

сургут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа и последующем частичном обрушении пятиэтажного дома в Нижневартовске, которых силами санавиации перевезли в Сургут, получили ожоги порядка 90% тела, сообщил глава депздрава Югры Алексей Добровольский.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне."Два пациента 72 и 76 лет с ожогами более 85-90% общей поверхности тела госпитализированы в реанимационное отделение нижневартовской больницы и далее санитарной авиацией перевезены в ожоговый центр в Сургут, там продолжают лечение в реанимации", - сказал Добровольский в ходе экстренного заседания с участием губернатора региона Натальей Комаровой.Он добавил, что на стационарном лечении в Нижневартовске находятся пациентки 45 и 19 лет - мама и дочь. Состояние 45-летней женщины оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, она находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и ожогом нижних конечностей. Пациентка 19 лет с сотрясением головного мозга находится в состоянии ближе к удовлетворительному, отметил Добровольский. Ещё одной пациентке с ушибами верхних конечностей и лица, по его словам, помощь оказана амбулаторно.Глава депздрава добавил, что у одной из жительниц дома произошёл гипертонический криз, она госпитализирована в кардиологическое отделение.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836299289.html

https://ria.ru/20221204/zaval-1836284720.html

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происшествия, здоровье - общество, наталья комарова, нижневартовск, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске