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Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела - РИА Новости, 05.12.2022
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Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела - РИА Новости, 05.12.2022
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
Двое пострадавших при взрыве газа и последующем частичном обрушении пятиэтажного дома в Нижневартовске, которых силами санавиации перевезли в Сургут, получили... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T02:55
2022-12-05T08:19
происшествия
здоровье - общество
наталья комарова
нижневартовск
сургут
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа и последующем частичном обрушении пятиэтажного дома в Нижневартовске, которых силами санавиации перевезли в Сургут, получили ожоги порядка 90% тела, сообщил глава депздрава Югры Алексей Добровольский.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне."Два пациента 72 и 76 лет с ожогами более 85-90% общей поверхности тела госпитализированы в реанимационное отделение нижневартовской больницы и далее санитарной авиацией перевезены в ожоговый центр в Сургут, там продолжают лечение в реанимации", - сказал Добровольский в ходе экстренного заседания с участием губернатора региона Натальей Комаровой.Он добавил, что на стационарном лечении в Нижневартовске находятся пациентки 45 и 19 лет - мама и дочь. Состояние 45-летней женщины оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, она находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и ожогом нижних конечностей. Пациентка 19 лет с сотрясением головного мозга находится в состоянии ближе к удовлетворительному, отметил Добровольский. Ещё одной пациентке с ушибами верхних конечностей и лица, по его словам, помощь оказана амбулаторно.Глава депздрава добавил, что у одной из жительниц дома произошёл гипертонический криз, она госпитализирована в кардиологическое отделение.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836299289.html
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происшествия, здоровье - общество, наталья комарова, нижневартовск, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Здоровье - Общество, Наталья Комарова, Нижневартовск, Сургут, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
02:55 05.12.2022 (обновлено: 08:19 05.12.2022)
 
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела

Двое пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижневартовске получили ожоги 90% тела

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве газа и последующем частичном обрушении пятиэтажного дома в Нижневартовске, которых силами санавиации перевезли в Сургут, получили ожоги порядка 90% тела, сообщил глава депздрава Югры Алексей Добровольский.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
Губернатор Югры Наталья Комарова
02:12
Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв
"Два пациента 72 и 76 лет с ожогами более 85-90% общей поверхности тела госпитализированы в реанимационное отделение нижневартовской больницы и далее санитарной авиацией перевезены в ожоговый центр в Сургут, там продолжают лечение в реанимации", - сказал Добровольский в ходе экстренного заседания с участием губернатора региона Натальей Комаровой.
Он добавил, что на стационарном лечении в Нижневартовске находятся пациентки 45 и 19 лет - мама и дочь. Состояние 45-летней женщины оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, она находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и ожогом нижних конечностей. Пациентка 19 лет с сотрясением головного мозга находится в состоянии ближе к удовлетворительному, отметил Добровольский. Ещё одной пациентке с ушибами верхних конечностей и лица, по его словам, помощь оказана амбулаторно.
Глава депздрава добавил, что у одной из жительниц дома произошёл гипертонический криз, она госпитализирована в кардиологическое отделение.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Вчера, 22:32
В Нижневартовске более 160 человек разбирают завалы после взрыва в доме
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваНижневартовскСургутМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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