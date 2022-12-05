https://ria.ru/20221205/vzryv-1836298113.html

Пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске доставили в Сургут

Пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске доставили в Сургут - РИА Новости, 05.12.2022

Пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске доставили в Сургут

Санборт с пациентами, пострадавшими при взрыве газа в Нижневартовске, приземлился в Сургуте в сопровождении главного внештатного анестезиолога Югры, врачи... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T01:51

2022-12-05T01:51

2022-12-05T08:19

происшествия

здоровье - общество

наталья комарова

нижневартовск

сургут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Санборт с пациентами, пострадавшими при взрыве газа в Нижневартовске, приземлился в Сургуте в сопровождении главного внештатного анестезиолога Югры, врачи делают все возможное для спасения раненых, сообщается в Тelegram-канале правительства региона.Ранее глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщал, что в Сургут транспортируют двух самых тяжелых пострадавших с сильными ожогами."Санборт с пациентами в сопровождении главного внештатного анестезиолога депздрава Югры Никитина Дениса Юрьевича приземлился в Сургуте. Пациенты госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших", - говорится в сообщении.Также отмечается, что на место происшествия прибыла губернатор Югры Наталья Комарова. Подчеркивается, что размещенные в пункте временного пребывания жители города обеспечены горячим питанием, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20221204/nizhnevartovsk-1836266032.html

https://ria.ru/20221204/vzryv-1836262548.html

нижневартовск

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происшествия, здоровье - общество, наталья комарова, нижневартовск, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске