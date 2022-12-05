https://ria.ru/20221205/vrachi-dobrovoltsy-1836321773.html

"Где нашли, там оказали помощь". О работе врачей-добровольцев в зоне СВО

"Где нашли, там оказали помощь". О работе врачей-добровольцев в зоне СВО - РИА Новости, 05.12.2022

"Где нашли, там оказали помощь". О работе врачей-добровольцев в зоне СВО

В зоне специальной военной операции работают врачи, которые добровольно прибыли туда для оказания медицинской помощи пострадавшим и раненым бойцам и мирному населению. Штат развернутого военного госпиталя достаточно укомплектован, а сам лагерь легко перемещается.

2022-12-05T09:18

2022-12-05T09:18

2022-12-05T09:18

видео

врачи

спецоперация

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По словам врача-хирурга мобильного госпиталя ЗВО Юлии Муллагалиевой, к ним поступают пострадавшие с ранениями различной степени, врачи производят удаление осколков из тел пострадавших, а также работают с гнойными ранами. Врач призналась, что бывает "и за свою жизнь страшно, и страшно за бойцов", тем не менее медработники оказывают необходимую помощь именно там, "где больному стало плохо".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Где нашли, там оказали помощь". О работе врачей-добровольцев в зоне СВО В зоне специальной военной операции работают врачи, которые добровольно прибыли туда для оказания медицинской помощи пострадавшим и раненым бойцам и мирному населению. Штат развернутого военного госпиталя достаточно укомплектован, а сам лагерь легко перемещается. По словам врача-хирурга мобильного госпиталя ЗВО Юлии Муллагалиевой, к ним поступают пострадавшие с ранениями различной степени, врачи производят удаление осколков из тел пострадавших, а также работают с гнойными ранами. Врач призналась, что бывает "и за свою жизнь страшно, и страшно за бойцов", тем не менее медработники оказывают необходимую помощь именно там, "где больному стало плохо". 2022-12-05T09:18 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

видео, врачи, спецоперация, видео