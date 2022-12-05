https://ria.ru/20221205/ulan-bator-1836500799.html
Монгольский парламент решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП
Монгольский парламент решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП - РИА Новости, 05.12.2022
Монгольский парламент решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП
Великий государственный хурал (парламент) Монголии решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП в связи с массовыми протестами, пишет местное издание News.mn. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:51
2022-12-05T18:51
2022-12-05T18:59
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП в связи с массовыми протестами, пишет местное издание News.mn.В понедельник перед Дворцом правительства в столице страны Улан-Баторе проходит многотысячная манифестация против коррупции на фоне сообщений о краже доходов от продажи угля, которые исчисляются триллионами тугриков (миллиарды долларов). Протесты идут третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным".По данным издания, протестующие сломали металлические ограждения вокруг здания правительства, четыре охранника ранены. Представитель минюста заявил о решении разогнать протестующих.Экстренная онлайн-сессия хурала обсудила предложение о введении в Улан-Баторе чрезвычайного положения. Законодатели решили пока не прибегать к этой мере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, улан-батор, монголия
В мире, Улан-Батор, Монголия
18:51 05.12.2022 (обновлено: 18:59 05.12.2022)
Монгольский парламент решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП
Хурал Монголии решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за массовых протестов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Великий государственный хурал (парламент) Монголии решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП в связи с массовыми протестами, пишет местное издание News.mn
.
В понедельник перед Дворцом правительства в столице страны Улан-Баторе проходит многотысячная манифестация против коррупции на фоне сообщений о краже доходов от продажи угля, которые исчисляются триллионами тугриков (миллиарды долларов). Протесты идут третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным".
По данным издания, протестующие сломали металлические ограждения вокруг здания правительства, четыре охранника ранены. Представитель минюста заявил о решении разогнать протестующих.
Экстренная онлайн-сессия хурала обсудила предложение о введении в Улан-Баторе чрезвычайного положения. Законодатели решили пока не прибегать к этой мере.