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В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836462199.html
В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине
В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2022
В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине
Киев ждет неизбежное поражение в конфликте, который закончится дипломатическим урегулированием в интересах России, написал в статье American Conservative бывший РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:54
2022-12-05T17:03
в мире
владимир путин
украина
россия
сша
государственный департамент сша
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев ждет неизбежное поражение в конфликте, который закончится дипломатическим урегулированием в интересах России, написал в статье American Conservative бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен.По его мнению, для Вашингтона очевиден исход кризиса путем переговоров.Питер ван Бюрен предположил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем, поскольку страна служит буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом.Любые попытки Киева изменить ход российской спецоперации закончатся неизбежным поражением, независимо от количество поставляемого оружия, подчеркнул обозреватель.Публицист добавил, что антироссийские санкции никогда не были направлены на сдерживание Москвы, а лишь служили отвлекающим маневром для американского общества.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, сша, государственный департамент сша, нато
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, США, Государственный департамент США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
16:54 05.12.2022 (обновлено: 17:03 05.12.2022)
 
В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине

TAC: победа Украины невозможна вне зависимости от поддержки Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении
Военнослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев ждет неизбежное поражение в конфликте, который закончится дипломатическим урегулированием в интересах России, написал в статье American Conservative бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен.
По его мнению, для Вашингтона очевиден исход кризиса путем переговоров.

"Как и в случае с Афганистаном 1980 года, США, похоже, готовы сражаться до последнего местного жителя (поставляя ему достаточно оружия, чтобы избежать поражения), прежде чем столкнуться с неизбежным окончанием конфликта в виде переговоров, которые станут для них очередным позором", — отметил автор публикации.

Питер ван Бюрен предположил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем, поскольку страна служит буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом.
Любые попытки Киева изменить ход российской спецоперации закончатся неизбежным поражением, независимо от количество поставляемого оружия, подчеркнул обозреватель.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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В США признали неприятную правду в отношении России и Украины
Публицист добавил, что антироссийские санкции никогда не были направлены на сдерживание Москвы, а лишь служили отвлекающим маневром для американского общества.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияСШАГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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