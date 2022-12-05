16:54 05.12.2022 (обновлено: 17:03 05.12.2022)
В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине
TAC: победа Украины невозможна вне зависимости от поддержки Запада
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении
Военнослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев ждет неизбежное поражение в конфликте, который закончится дипломатическим урегулированием в интересах России, написал в статье American Conservative бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен.
По его мнению, для Вашингтона очевиден исход кризиса путем переговоров.
"Как и в случае с Афганистаном 1980 года, США, похоже, готовы сражаться до последнего местного жителя (поставляя ему достаточно оружия, чтобы избежать поражения), прежде чем столкнуться с неизбежным окончанием конфликта в виде переговоров, которые станут для них очередным позором", — отметил автор публикации.
Любые попытки Киева изменить ход российской спецоперации закончатся неизбежным поражением, независимо от количество поставляемого оружия, подчеркнул обозреватель.
Публицист добавил, что антироссийские санкции никогда не были направлены на сдерживание Москвы, а лишь служили отвлекающим маневром для американского общества.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.