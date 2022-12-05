https://ria.ru/20221205/ukraina-1836462199.html

В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине

В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2022

В США раскрыли самый вероятный исход конфликта на Украине

Киев ждет неизбежное поражение в конфликте, который закончится дипломатическим урегулированием в интересах России, написал в статье American Conservative бывший РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:54

2022-12-05T16:54

2022-12-05T17:03

в мире

владимир путин

украина

россия

сша

государственный департамент сша

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев ждет неизбежное поражение в конфликте, который закончится дипломатическим урегулированием в интересах России, написал в статье American Conservative бывший сотрудник Госдепартамента США Питер ван Бюрен.По его мнению, для Вашингтона очевиден исход кризиса путем переговоров.Питер ван Бюрен предположил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем, поскольку страна служит буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом.Любые попытки Киева изменить ход российской спецоперации закончатся неизбежным поражением, независимо от количество поставляемого оружия, подчеркнул обозреватель.Публицист добавил, что антироссийские санкции никогда не были направлены на сдерживание Москвы, а лишь служили отвлекающим маневром для американского общества.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html

https://ria.ru/20221205/ssha-1836446523.html

украина

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сша

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в мире, владимир путин, украина, россия, сша, государственный департамент сша, нато