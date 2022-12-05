https://ria.ru/20221205/uchastniki-1836512810.html

Более 700 компаний стали участниками "Российской недели здравоохранения"

Более 700 компаний стали участниками "Российской недели здравоохранения" - РИА Новости, 05.12.2022

Более 700 компаний стали участниками "Российской недели здравоохранения"

Более 700 медицинских компаний из девяти стран мира принимают участие в "Российской неделе здравоохранения-2022" (РНЗ) , которая проходит в столичном... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:53

2022-12-05T19:53

2022-12-05T19:53

экспоцентр

новости компаний - экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 5 дек- РИА Новости. Более 700 медицинских компаний из девяти стран мира принимают участие в "Российской неделе здравоохранения-2022" (РНЗ) , которая проходит в столичном "Экспоцентре" с 5-9 декабря.Как отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, время и здоровье - два невосполнимых ресурса человека. Участниками "Российской недели здравоохранения" стали 700 компаний из девяти стран мира, из которых более 600 –российские представители России. Коллективными экспозициями представлены 45 регионов России, а деловая программа вместила в себя более 60 отраслевых конгрессных мероприятий, сказал он.Директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин, говоря о важности выставки, подчеркнул, что неделя входит в программу мероприятий Десятилетия науки и технологий 2022–2031 годов, объявленного указом главы государства.Итоги первого года Десятилетия в области медицины будут подведены на Международном научно-практическом форуме "Российская неделя здравоохранения-2022".По его словам, очень важной тенденцией выставочных мероприятий является рост работы с молодежью. Для этих целей на выставочном пространстве "Экспоцентра" организуются зоны стартапов, где студенты и даже школьники могут поделиться своими изобретениями.Председатель Комитета по науке и высшему образованию ГД Сергей Кабышев, говоря о важности проведения выставочных мероприятий, подчеркнул, что они "обеспечивают технологический суверенитет, который позволит в кратчайшее время выйти не только на импортозамещение, но и на процесс импортоопережения".Впервые на выставке представлена коллективная экспозиция российских компаний-производителей медицинской техники и оборудования под брендом Made in Russia. Эти компании также принимают участие в деловой программе, где основной темой дискуссии станет поддержка экспорта российских технологий на перспективные зарубежные рынки.Основу экспозиции Made in Russia составили стенды, отражающие опыт организации здравоохранения, развития экспорта медицинских услуг и санаторно-курортной отрасли в субъектах РФ, а также представляющие медицинские и реабилитационные технологии и оборудование производства."Российская недели здравоохранения" вместит в себя выставки "Здравоохранение", "Здоровый образ жизни", "MedTravelExpo-2022", "ФармМедПром", в которых примут участие компании-поставщики, производители медицинского оборудования, ведущие клиники и санатории.Ключевые события деловой программы — Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, междисциплинарный форум "Медицина молодая" и другие, а также дискуссии, круглые столы и встречи.

https://ria.ru/20221128/vystavka-1834746047.html

https://ria.ru/20221205/vystavka-1836461134.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, новости компаний - экономика, российский экспортный центр (рэц)